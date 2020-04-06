Власти Приморья разрешили в апреле работать выполняющим ГОЗ судостроителям

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Власти Приморского края разрешили в апреле работать судостроительным предприятиям, выполняющим гособоронзаказ.

"Мы дали возможность предприятиям судостроительного комплекса, выполняющего гособоронзаказ, работать. Они должны обеспечивать бесперебойную работу флота", - сказал губернатор региона Олег Кожемяко журналистам в понедельник.

Кроме того, разрешено работать и ряду других предприятий, выполняющих, к примеру, сезонные работы. Среди них - компании дорожно-строительного сектора. "Это не значит, что все должны выйти на улицу и подвергать себя и окружающих опасности", - отметил Кожемяко.

"Ситуация все равно остается у нас острой. Восемь заболевших (коронавирусной инфекцией в Приморском крае - ИФ), один умер, двое вылечившихся, поэтому думать о том, что она прошла мимо (нельзя - ИФ)", - заявил губернатор.

Гособоронзаказ в крае, в частности, выполняют АО "Восточная верфь" и АО "Центр судоремонта "Дальзавод".

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин объявил нерабочими дни с 28 марта по 5 апреля, чтобы снизить скорость распространения коронавируса в России. Затем режим нерабочих дней был продлен до 30 апреля.