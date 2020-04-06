В Минстрое пояснили порядок отмены штрафов за просрочку при оплате ЖКХ

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Временная отмена штрафов за долги при оплате ЖКХ коснется в основном тех россиян, которые испытывают проблемы с дистанционной оплатой, при этом обязанность своевременной оплаты коммунальных услуг в России сохраняется, сообщили в понедельник в пресс-службе Минстроя РФ.

Ранее в понедельник премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство ввело временный мораторий на штрафы и отключение услуг ЖКХ за долги. Также не будут начисляться пени за просрочку взносов за капремонт жилья. Такой льготный период продлится до 1 января 2021 года.

Если отдельный гражданин или семья по каким-то причинам не могут дистанционно оплачивать коммунальные услуги, им рекомендуется не копить долг, а заключить с организацией, предоставляющей коммунальные услуги, соглашение о рассрочке платежа, пояснил глава Минстроя Владимир Якушев. Информацию о том, кто предоставляет услуги ЖКХ, можно найти в платежном документе - это может быть управляющая компания, товарищество собственников жилья (ТСЖ) или ресурсоснабжающая организация, добавил он.

Якушев подчеркнул, что от платежной дисциплины зависит устойчивость предприятий жилищно-коммунального комплекса, которые продолжают работать, обеспечивая потребителей всеми необходимыми ресурсами.

"В условиях, когда многие граждане находятся в режиме самоизоляции дома, на ресурсоснабжающие организации ложится дополнительная нагрузка в связи с увеличением потребления коммунальных услуг", - подчеркнул министр.

Он также отметил, что правительство временно приостановило поверки приборов учета коммунальных ресурсов. "После возобновления обычного режима работы предприятий, необходимость поверять приборы учета будет восстановлена", - заключили в Минстрое.