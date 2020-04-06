Будущий экипаж МКС не контактировал с заболевшими коронавирусом

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Девять сотрудников предприятий госкорпорации "Роскосмос", у которых был подтвержден коронавирус, не контактировали с экипажем корабля "Союз МС-16", который 9 апреля должен отправиться на Байконур, сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник.

"Контактов между заболевшими COVID-19 и экипажем на подготовке не было. Космонавты и астронавт находятся в режиме изоляции", - сказал собеседник агентства.

Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил об увеличении с 4 до 9 сотрудников предприятий госкорпорации с выявленным коронавирусом.

"На предприятиях Роскосмоса отмечено 9 заболевших COVID-19. Все находятся на излечении", - написал Рогозин в твиттере в понедельник днем.

Он отметил, что всего в отрасли работает около 200 тысяч человек.

В минувший вторник "Роскосмос" сообщал, что по состоянию на 1 апреля на предприятиях отрасли по всей России было выявлено четверо заболевших.

Ранее Рогозин сообщал, что подготовка к отправке в апреле на Международную космическую станцию (МКС) нового российско-американского экипажа и возвращению нынешнего идет штатно.

Как сообщал "Интерфакс", пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-16" к МКС запланирован на 9 апреля в 11:05 по московскому времени с космодрома Байконур. Экипаж корабля состоит из космонавтов "Роскосмоса" Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера, а также астронавта НАСА Криса Кэссиди. В дублирующий экипаж входят россияне Сергей Рыжиков, Андрей Бабкин и американец Стивен Боуэн.

Подготовка к старту проходит в условиях повышенной безопасности на фоне мировой пандемии коронавируса. Космонавты и астронавты практически полностью изолированы от окружающих, допущенные к работе с ними сотрудники наземных служб проходят постоянный контроль. Кроме того, в космос экипаж "Союза МС-16" отправится без традиционных проводов родственниками и друзьями, которые не смогут попасть на космодром. Не смогут посетить Байконур и журналисты.

Нынешний экипаж станции в составе россиянина Олега Скрипочки, а также американцев Джессики Меир и Эндрю Моргана должен приземлиться 17 апреля после длительной экспедиции.