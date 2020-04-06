Роскосмос изолировал кандидатов в астронавты из Индии

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Кандидаты в астронавты из Индии, которые прилетели в Россию для обучения в Центре подготовки космонавтов, продолжают работу, но находятся в режиме самоизоляции, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе АО "Главкосмос".

"В России с 28 марта введен и действует режим самоизоляции для граждан, что призвано снизить риски распространения коронавируса по всей стране. В этой связи соблюдение режима самоизоляции было настоятельно рекомендовано для индийских кандидатов в астронавты, а также для персонала ЦПК", - сообщили в "Главкосмосе".

Так там прокомментировали сообщения в СМИ о приостановке подготовки индийцев.

"Это значит, что кандидаты в астронавты готовятся к предстоящему экзамену самостоятельно. График обучения пока соблюдается - индийские кандидаты в космонавты выполнили около четверти учебной программы", - заявили в пресс-службе.

В "Главкосмосе" сообщили, что все четверо кандидатов в астронавты находятся в добром здравии, за ними постоянно наблюдают высокопрофессиональные медицинские специалисты Центра подготовки космонавтов имени Гагарина (ЦПК).

"Индийские кандидаты в космонавты продолжают работать в соответствии со своим учебным планом", - сказали также в пресс-службе.

Там сообщили, что на прошлой неделе они успешно сдали экзамен по предмету "Основы построения бортовых систем пилотируемых космических аппаратов", а через неделю должны сдать экзамен в рамках дисциплины "Теория полета пилотируемых космических аппаратов", к которому и готовятся самостоятельно.

"Решение о возобновлении полноформатного обучения будет принято после тщательного наблюдения за эпидемической ситуацией в стране, но занятия возобновятся не ранее 30 апреля или соответствующего распоряжения", - заявили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в рамках выполнения контракта между АО "Главкосмос" и Центром пилотируемых космических полетов Индийской организации космических исследований (Human Spaceflight Centre of Indian Space Research Organisation, ISRO) 10 февраля российский ЦПК приступил к плановой подготовке индийских кандидатов в астронавты.

Контракт на подготовку индийских кандидатов на полет в космос между АО "Главкосмос" и Центром пилотируемых космических полетов Индийской организации космических исследований был подписан 27 июня 2019 года. Документ предусматривает поддержку отбора кандидатов, их медицинское обследование и различные аспекты космической подготовки.

АО "Главкосмос" - дочерняя компания госкорпорации "Роскосмос" и главный оператор ее внешнеэкономической деятельности.