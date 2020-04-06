Радиоиндустрия попросила скидку в 50% на распространение сигнала в FM-диапазоне

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Руководители Российской Академии Радио попросили гендиректора "Российской телевизионной и радиовещательной сети" Андрея Романченко на полгода снизить на 50% плату за распространение сигнала в FM-диапазоне. Копию их обращения опубликовал Союз журналистов России.

Они просят дать эту скидку всем FM-радиостанциям до октября 2020 года.

"Мы надеемся, что за это время ситуация стабилизируется, и мы сможем вернуться к прежним условиям сотрудничества. Готовы в случае необходимости обратиться вместе с вами в соответствующие государственные органы для получения необходимой поддержки", - говорится в обращении вице-президентов РАР.

Они напомнили, что плата за сигнал является для всех радиостанций второй по размеру статьей расходов после трат на зарплаты. По их прогнозу, если ситуация в экономике будет развиваться по худшему сценарию, большинству радиостанций не хватит денег и они начнут закрывать локальные станции, сокращать зону распространения сигнала национальных станций. Они не исключили возникновения угрозы для всей российской радиоотрасли в ее нынешнем виде.

Сокращать вещание они не имеют права, "чтобы помочь обществу сохранять единство и общее информационное пространство", но при этом "экономическая база существования медиа-компаний - реклама - катастрофическим образом сокращается". В РАР ожидают падения рынка радиорекламы на 30-40% в годовом выражении.

Авторы обращения ндеются, что государство поможет РТРС "в такой непростой ситуации оказывать услуги своим клиентам на том же высоком уровне, обеспечивая информационную безопасность страны".

СЖР присоединился к обращению.

Российская Академия Радио была создана в декабре 2007 года представителями отечественной радиовещательной индустрии. Идея создания РАР принадлежит президенту Национальной ассоциации телерадиовещателей (НАТ) Эдуарду Сагалаеву и первому президенту Вещательной корпорации "Проф-Медиа" (с 2014 года входит в "Газпром-медиа холдинг", с 2016 года - "ГПМ Радио". - ИФ.) Александру Варину.

Учредителями РАР стали заслуженные и влиятельные деятели медиасообщества, внесшие значительный вклад в становление российского радиовещания, в числе которых представители столичных и региональных медиа-холдингов и независимых радиокомпаний, Национальной ассоциации телерадиовещателей, Роспечати. Гендиректор РТРС Андрей Романенко также является академиком РАР.