Опубликован проект нового расписания ЕГЭ

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Министерство просвещения опубликовало проект нового расписания единых государственных экзаменов с учетом переноса начала основной волны ЕГЭ из-за коронавируса с конца мая на 8 июня.

Полностью предполагаемый календарь ЕГЭ выглядит следующим образом:

8 июня (понедельник) – география, литература, информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ);

11 июня (четверг) – русский язык;

Проект совместного приказа Минпросвещения и Рособрнадзора размещен для общественного обсуждения на официальном портале для публикации проектов нормативных актов.

15 июня (понедельник) – математика базового и профильного уровня;

18 июня (четверг) – история, физика;

22 июня (понедельник) – обществознание, химия;

25 июня (четверг) – иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (за исключением раздела "Говорение"), биология;

26 июня (пятница) – иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (раздел "Говорение");

29 июня (понедельник) – иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (раздел "Говорение");

С 1 по 11 июля будут резервные дни сдачи. "Сентябрьская волна" ЕГЭ для тех, кто не смог сдать обязательные ЕГЭ в основной период, в этом году должна пройти в один день: 22 сентября.