РФ возобновила авиарейсы для вывоза россиян из других стран

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Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Россия возобновила авиарейсы для вывоза своих граждан из зарубежных стран, в понедельник будут совершены первые два вылета - Бишкек - Екатеринбург и Дакка - Нижний Новгород.

Об этом "Интерфаксу" сообщили в координационном Совете при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

Информация о последующих рейсах, отметили в совете, появится на сайте "Стопкоронавирус.рф" и портале госуслуг.

3 апреля источник в крупной авиакомпании сообщил "Интерфаксу", что Россия в ночь на 4 апреля приостанавливает все авиарейсы для возвращения россиян и иностранцев на их родину.