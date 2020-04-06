РФ возобновила авиарейсы для вывоза россиян из других стран
Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Россия возобновила авиарейсы для вывоза своих граждан из зарубежных стран, в понедельник будут совершены первые два вылета - Бишкек - Екатеринбург и Дакка - Нижний Новгород.
Об этом "Интерфаксу" сообщили в координационном Совете при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.
Информация о последующих рейсах, отметили в совете, появится на сайте "Стопкоронавирус.рф" и портале госуслуг.
3 апреля источник в крупной авиакомпании сообщил "Интерфаксу", что Россия в ночь на 4 апреля приостанавливает все авиарейсы для возвращения россиян и иностранцев на их родину.