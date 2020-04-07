Курс рубля начал торги вторника ростом на фоне дорожающей нефти

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Во вторник утром курсы доллара и евро к рублю сильно упали на "Московской бирже", рубль дорожает на позитивных сигналах с внешних рынков и дорожающей нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 75,37-75,57 рубля за доллар. По итогам первой минуты торгов курс снизился на 59,02 копейкпи и составил 75,43 рубля за доллар. Евро подешевел на 15,33 копейки, до 81,9 рубля за евро. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подешевел на 39,45 копейки к уровню закрытия понедельника, до 78,34 рубля.

Доллар при этом в первую минуту торгов оказался на 97,76 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 73,79 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль активно повышается к доллару и евро на старте торгов благодаря позитивным сигналам с внешних рынков и росту цен на нефть. Увеличению оптимизма участников рынков способствуют сигналы, что распространение коронавирусной инфекции в США и Европе, возможно, начинает замедляться, пишет Dow Jones.

На утро 7 апреля в мире было выявлено 1 348 430 случаев заражения COVID-19, умерли 74 795 заболевших. По данным South China Morning Post, которая собирает официальную статистику, за сутки количество зараженных выросло на 79 855 человек, летальных исходов - 5 354.

По статистике заражений на первом месте в мире находятся США c 368 449 заболевшими, по данным университета Джонса Хопкинса и с 10 944 погибшими. В Европе лидирует Испания с 136 675 зараженными и 13 341 умершим. На втором месте Италия с 132 547 заразившимися и 16 523 умершими.

Власти Китая сообщили, что впервые с начала публикации статистики в январе в стране за сутки не было ни одного летального исхода с COVID-19. Также за сутки врачи выявили 32 новых случаев заражения, все - завозные.

В центре внимания рынка рынке нефти остается встреча государств ОПЕК+. В понедельник цены на нефть упали на фоне переноса экстренной встречи государств ОПЕК+, на которой планировалось обсуждение шагов по стабилизации рынка. Встреча в виде телеконференции была перенесена с 6 апреля на четверг, 9 апреля.

Во вторник некоторые нефтетрейдеры, вероятно, активизировали покупки, ожидая, что нефтедобывающим странам придется в любом случае пойти на сокращение добычи. Подъем рынка будет ограничивать отсутствие позитивных новостей от ОПЕК и их союзников, отмечают эксперты AxiCorp.

К 10:00 по Москве июньские фьючерсы на Brent дорожали в Лондоне на 2,63%, до $33,92 за баррель. Майские фьючерсы на WTI дорожали в Нью-Йорке на 3,14% - до $26,9 за баррель.

Президент США Дональд Трамп заявил, что примет решение о том, согласен ли он снизить добычу нефти, если иностранные партнеры его попросят об этом. "Если мне зададут этот вопрос, то я приму решение", - сказал он на брифинге в Белом доме. "Может быть, я сделаю это, а может - нет", - добавил он, говоря о том, каково будет его решение по этому вопросу.

Разговаривая с журналистом, который задал вопрос про добычу нефти, Трамп отметил, что возможно, будет готов ответить на его вопрос "в четверг вечером", после заседания ОПЕК+.