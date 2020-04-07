Рынок акций открылся подъемом индексов МосБиржи и РТС на 1,5-2,1%

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник дальнейшим ростом цен blue chips вслед за мировыми площадками и нефтью на фоне надежд, что распространение коронавирусной инфекции COVID-19 в США и Европе начинает замедляться; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 1,5-2,1%, причем последний превысил рубеж 1100 пунктов.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2661,74 пункта (+1,5%), индекс РТС - 1105,74 пункта (+2,1%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 2,8%.

Доллар упал до 75,37 рубля (-0,65 рубля).

Подорожали рублевые акции "Аэрофлота" (+2,8%), ВТБ (+2,8%), "Интер РАО" (+2,7%), АФК "Система" (+2,7%), "НОВАТЭКа" (+2,6%), "Роснефти" (+2,5%), "Ростелекома" (+2,4%), "Татнефти" (+2,4%), "ФСК ЕЭС" (+2,4%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+1,9%), "Сургутнефтегаза" (+1,9%).

Сбербанк (+1,5% и +1,8% "префы") во вторник отчитался за март по РСБУ: банк получил 62,1 млрд рублей чистой прибыли против 74,4 млрд рублей годом ранее.

По словам ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, настрой на мировых рынках акций остается оптимистичным благодаря некоторому смягчению опасений, связанных с пандемией COVID-19. Так, в Китае впервые с января за день не зафиксировано ни одного смертельного случая, связанного с коронавирусом, темпы роста числа новых пациентов замедляются в Италии, Испании, Франции. На валютном рынке в начале торгов вероятно продолжение коррекции доллара вниз в направлении психологически важного уровня 75 руб.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, COVID-19 является опасным, но не в степени угрозы существования человечества, то есть вирус конечен. По самым мрачным прогнозам, ситуация может продлиться до тех пор, пока не появятся действенные вакцины и не начнется массовая вакцинация населения. С другой стороны, китайская статистика показывает, что и меры механического сдерживания также работают, позволяя экономике задышать без искусственной вентиляции. Внешние площадки выросли на фоне снижения числа летальных случаев и заболевших в Европе, хотя в самих США ожидается пик по этим показателям в ближайшие 1-2 недели. Инвесторов даже не беспокоит дешевая нефть, так как столь масштабные вливания долларов неизбежно приведут к росту цен на реальные ресурсы, когда кризис начнет спадать.

Нефть продолжает дорожать на надеждах сокращения добычи. Задержку с проведением онлайн встречи ОПЕК+ рассматривают в качестве признака дополнительных переговоров с производителями вне ОПЕК+. Как минимум, Норвегия и Канада уже заявляют о своем возможном участии. Бразилия сократила производство на 6%. Даже в США снижение добычи может произойти по техническим причинам из-за заполнения хранилищ, хотя американские производители пока не выражают готовность к компромиссам, желая решить свои проблемы за счет других, отмечает Кочетков.

В США индексы акций накануне подскочили на 7-7,7% на фоне признаков того, что распространение коронавирусной инфекции COVID-19 начинает замедляться.

Количество новых пациентов, поступающих с коронавирусом в больницы штата Нью-Йорк, снижается, сообщил журналистам в понедельник губернатор Эндрю Куомо. Штат Нью-Йорк является эпицентром эпидемии коронавируса в США, здесь отмечаются самые высокие показатели по количеству заболевших и летальных исходов.

Американская экономика переживает период "абсолютно шокирующего" спада в условиях пандемии коронавируса, который пока не нашел отражения в статистических данных, заявила экс-председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет Йеллен в интервью CNBC. По ее словам, если бы реальная ситуация была отражена в статистике, безработица в США находилась бы на отметке 13% при снижении ВВП примерно на 30%.

Между тем председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард в интервью CBS News отметил, что не стоит сравнивать последние данные об американском рынке труда с предыдущими рецессиями, поскольку уменьшение количества рабочих мест (-710 тыс. в марте - прим ИФ) стало результатом действий властей.

Согласно новому прогнозу Credit Suisse, ВВП США во втором квартале 2020 года сократится на 33,5% в годовом выражении. По итогам всего текущего года американская экономика уменьшится на 5,3%, ожидают аналитики.

Эксперты Bank of America (BofA) прогнозируют снижение американского ВВП в течение трех кварталов подряд. По их оценкам, в первом квартале 2020 года объем экономики США сократился на 7% в годовом выражении. Во втором квартале падение ВВП составит 30%, в третьем квартале - 1%, а в четвертом квартале текущего года американскую экономику ждет скачок на 30%, говорится в обзоре BofA.

Следом во вторник растет фондовая Азия (японский Nikkei 225 вырос на 2%, китайский Shanghai Composite растет на 1,9%, гонконгский Hang Seng - на 1,5%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 1,9%).

За сутки в материковой части КНР впервые с января не зафиксировано смертельных исходов заболевания, вызываемого коронавирусом, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте. В стране за сутки зарегистрировано 32 новых случая заражения COVID-19, все - у людей, прибывших из-за рубежа, говорится в сообщении.

Инвесторы ожидают признаков достижения пика прироста случаев заражения, что позволило бы судить о том, как долго продлится рецессия и насколько она будет глубокой, пишет MarketWatch.

Между тем премьер-министр Японии Синдзо Абэ в понедельник объявил, что из-за коронавируса COVID-19 начиная со вторника сроком на месяц в семи префектурах Японии, включая Токио, будет введен режим чрезвычайного положения, сообщило агентство "Дзидзи". Кроме этого, премьер пообещал выделить примерно 1 трлн иен (примерно $9,15 млрд) с целью нивелировать ущерб, нанесенный японской экономике пандемией коронавируса.

Нефть утром во вторник также вернулась к росту после коррекции накануне; цена Brent находится на $1,1 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в понедельник. Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК составила $33,98 за баррель (+2,8% и -3,1% в понедельник), майская цена WTI - $27,0 за баррель (+3,5% и -8% накануне).

В центре внимания рынка - встреча государств ОПЕК+ в четверг, от которой рынок ожидает решения о сокращении добычи.

В понедельник цены на нефть упали на фоне переноса экстренной встречи государств ОПЕК+, на которой планировалось обсуждение шагов по стабилизации рынка. Встреча в виде телеконференции была перенесена с 6 апреля на четверг, 9 апреля.

Ограничения, вводимые по всему миру с целью сдерживания распространения коронавирусной инфекции COVID-19, привели к резкому падению спроса на нефть, и избыток предложения на нефтяном рынке может привести к тому, что в скором времени производители столкнутся с нехваткой мощностей для хранения нефти. Это повышает необходимость срочного принятия мер для ограничения предложения, отмечают аналитики.

Президент США Дональд Трамп заявил, что примет решение о том, согласен ли он снизить добычу нефти, если иностранные партнеры его попросят об этом. "Может быть, я сделаю это, а может - нет", - добавил он, говоря о том, каково будет его решение по этому вопросу.

Вместе с тем Трамп подчеркнул, что снижение добычи в принципе проводится компаниями автоматически, так как они реагируют на снижение цен на рынке.

Разговаривая с журналистом, который задал вопрос про добычу нефти, Трамп отметил, что возможно, будет готов ответить на его вопрос "в четверг вечером", после заседания ОПЕК+.