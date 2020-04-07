Brent подорожала до $34,03 за баррель

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут во вторник на сигналах о возможном замедлении распространения коронавируса в США и Европе, пишет Dow Jones.

К 8:00 по московскому времени июньские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,98 (2,97%), до $34,03 за баррель. За понедельник контракты подешевели на $1,06 (3,1%), до $33,05 за баррель.

Майские фьючерсы на WTI дорожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени на $0,87 (3,34%) - до $26,95 за баррель. За предыдущую сессию WTI подешевела на $2,26 (8%) до $26,08 за баррель.

В понедельник цены на нефть упали на фоне переноса с 6 апреля на 9 апреля экстренной встречи государств ОПЕК+, на которой планировалось обсуждение шагов по стабилизации рынка.

В центре внимания рынка - встреча государств ОПЕК+, и некоторые трейдеры, вероятно, активизировали покупки, ожидая, что нефтедобывающим странам придется в любом случае пойти на сокращение добычи, отмечают эксперты AxiCorp. Тем не менее, отсутствие позитивных новостей от ОПЕК и их союзников будет ограничивать подъем рынка, считают они.

"Давление на рынок слишком велико, чтобы ОПЕК+ могли себе позволить не сокращать добычу, - сказал MarketWatch аналитик The Price Futures Group Фил Флинн. - Несмотря на то, что в этот раз нефтяная дипломатия кажется более сумасшедшей, чем когда-либо, правда в том, что ценовое давление потребует от нефтедобывающих стран принятия определенных мер".

Ограничения, вводимые по всему миру с целью сдерживания распространения коронавирусной инфекции COVID-19, привели к резкому падению спроса на нефть, и избыток предложения на нефтяном рынке может привести к тому, что в скором времени производители столкнутся с нехваткой мощностей для хранения нефти. Это повышает необходимость срочного принятия мер для ограничения предложения, отмечают аналитики.