"Инвитро" передумал делать анализы на коронавирус гражданам
Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Российский медицинский холдинг "Инвитро" отказался от планов самостоятельно брать пробы на коронавирусную инфекцию в своих офисах, сообщила пресс-служба компании.
В "Инвитро" пришли к выводу, что не смогут обеспечить полную безопасность пациентов в медицинских офисах. Однако компания будет работать в качестве централизованной лаборатории и выполнять тестирование на COVID-19 образцов из государственных медучреждений.
Первым тесты начинает выполнять лабораторный комплекс компании в Новосибирске. Лаборатория будет принимать биоматериал для выполнения исследований от государственных медицинских учреждений, поликлиник и больниц. Первые клинические образцы для исследования поступят в течение этой недели.
Планируется открыть такие лаборатории еще в трех городах - Москве, Санкт-Петербурге и Челябинске.
"Инвитро" - частный медицинский холдинг в России, специализирующийся на лабораторной диагностике и оказании медицинских услуг, основан в 1995 году. Располагает сетью из 1,44 тыс. медицинских офисов в шести странах и восьмью лабораторными комплексами, которые ежедневно выполняют более 150 тыс. исследований.