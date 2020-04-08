В Москве переоборудовали 19 больниц и лабораторий для диагностики и лечения COVID-19

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - По поручению мэра Москвы завершено переоборудование 10 городских больниц и девяти лабораторий для диагностики и лечения пациентов с коронавирусом, сообщил в среду заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

"Уже подготовили помещения для размещения девяти новых городских лабораторий для проведения анализов на коронавирусную инфекцию. В десяти больницах переоборудовали отделения для лечения заразившихся людей, еще в 25 эти работы продолжаются", - сказал Бирюков журналистам.

Он уточнил, что общая площадь работ - более 63 тыс. квадратных метров. Эти работы ведутся круглосуточно и высокими темпами, в них задействованы более двух тысяч человек, привлечены три проектных института и 16 строительных организаций.

По его словам, в зданиях проводится перепланировка, ремонтируются палаты и лифты, ведутся работы на внутренних и внешних инженерных сетях для получения дополнительных мощностей, прокладываются трубопроводы кислородоснабжения для подачи медицинских газов.

Кроме того, обустраиваются помещения для реанимационных отделений, проводится оборудование санпропускников, устанавливаются системы вентиляции и кондиционирования, пандусы для подъезда машин скорой помощи и пункты дезинфекции для них.

Бирюков отметил, что работы на этих объектах планируется закончить в апреле.