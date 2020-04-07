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Оставшийся без посетителей пензенский зоопарк попросил помочь с покупкой кормов

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Зоопарк Пензы обратился ко всем неравнодушным гражданам с просьбой помочь в приобретении корма для животных.

Сотрудники зоопарка напоминают, что кормлениеживотных напрямую зависит от количества посетителей, которые купили билет и пришли в зоосад.

"Наши питомцы не понимают, почему к ним не приходят гости. Белый (медведь - ИФ) грустит без публики на своём выступлении, а лев Симба недоумевает, почему никто не бежит послушать, как он рычит. Но фактом остается другое, наши животные хотят кушать независимо ни от чего, нуждаются в уходе и обслуживании. И здесь нам очень нужна ваша поддержка", - говорится в сообщении.

В связи с этим учреждение просит откликнуться тех, кто может оказать помощь в приобретении кормов.

Дорогие наши друзья! Все мы очень рады приходу весны, она радует нас прекрасной погодой и солнечными деньками. Природа зоопарка просыпается от долгого зимнего сна и готова к приёму гостей, но ситуация которая сложилась не очень радостная. Наши питомцы не понимают почему к ним не приходят гости. Белый грустит без публики на своём выступлении, а лев Симба недоумевает почему никто не бежит послушать как он рычит. Но фактом остается другое, наши животные хотят кушать не зависимо ни от чего, нуждаются в уходе и обслуживании. И здесь нам очень нужна ваша поддержка. Несмотря на все условия, яркое солнышко и свежий воздух, наши гости не могут приходить к нам. Все уже знают, как богата наша коллекция животных и что их кормление напрямую зависит от количества посетителей, которые оплатили билет и прошли в зоопарк. Мы очень сожалеем о сложившейся ситуации во всём мире и ждём, чтобы всё это поскорее закончилось. Пензенский зоопарк закрыт для приёма гостей, но жизнь животных на этом не прекращается и за ними по-прежнему требуется уход и они ни сколько не потеряли аппетита. Не выходя из дома вы можете оказать помощь в приобретении кормов для животных, зайдя в Сбербанк-онлайн, набрать в поиске Пензенский зоопарк, автоматически появится сноска "Пензенский зоопарк" Благотворительные пожертвования. Все реквизиты в таком случае уже будут заполнены, вам останется вписать сумму и назначение пожертвования, с пометкой "На корм животным". Заранее благодарим всех неравнодушных! Ваше понимание и помощь очень важна для нас и наших любимых питомцев в эти непростые времена. Реквизиты счёта МАУ "Пензенский зоопарк" Наименование клиента: МАУ "Пензенский зоопарк" ИНН клиента: 5837005839 р/счёт клиента:40703810848004000621 БИК банка: 045655635 К/с банка: 30101810000000000635 ИНН банка: 7707083893 Наименование банка: ПЕНЗЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8624 ПАО СБЕРБАНК КПП 631602001 ОКТМО 56701000 КБК 0 #пензенскийзоопарк #помощь #животные

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