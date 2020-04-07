Оставшийся без посетителей пензенский зоопарк попросил помочь с покупкой кормов

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Зоопарк Пензы обратился ко всем неравнодушным гражданам с просьбой помочь в приобретении корма для животных.

Сотрудники зоопарка напоминают, что кормлениеживотных напрямую зависит от количества посетителей, которые купили билет и пришли в зоосад.

"Наши питомцы не понимают, почему к ним не приходят гости. Белый (медведь - ИФ) грустит без публики на своём выступлении, а лев Симба недоумевает, почему никто не бежит послушать, как он рычит. Но фактом остается другое, наши животные хотят кушать независимо ни от чего, нуждаются в уходе и обслуживании. И здесь нам очень нужна ваша поддержка", - говорится в сообщении.

В связи с этим учреждение просит откликнуться тех, кто может оказать помощь в приобретении кормов.