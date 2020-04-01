Обитателей зоопарков на Ставрополье удивило отсутствие людей

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Обитатели двух зоопарков "Берендеево" в Ставрополе и Пятигорске скучают по посетителям, сообщили "Интерфаксу" в администрации зверинцев.

"Наши питомцы в шоке от того, что нет людей. Животные же очень привыкли к контакту с посетителями, к тому, что на них постоянно обращают внимание", - отметил представитель учреждения.

По его словам, сотрудники зоопарка сделали большие запасы зерна, сена, есть мясо. "Единственное, рыбу закупаем, овощи, фрукты. Запасов зерна и сена хватит на большой период, а мясо, возможно, скоро закончится", - сказал собеседник агентства.

Большая проблема в том, что зоопарк находится на самоокупаемости, отметил он.

"Аренду надо платить, зарплаты, коммунальные платежи. Мы сейчас в тяжелом положении, но пытаемся справиться сами. С работниками проводим беседы. Животные не голодают, но сколько это продлится неизвестно, и поэтому нам очень тревожно", - сказал представитель администрации.

В зоопарках "Берендеево" в Ставрополе и Пятигорске содержится несколько десятков видов животных, среди которых кенгуру, страусята, гуанако (разновидность ламы), обезьяны, совы, еноты, альпаки, пятнистые олени, лисы, питон, крокодил, а также цирковые дикие кабаны, которых недавно подарил Кисловодский цирк.