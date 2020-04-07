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На блогера завели дело из-за видео о распространении COVID-19 после взрыва в научном центре в РФ

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Следственный комитет России возбудил уголовное дело о распространении заведомо ложной информации против блогера, заявившего, что коронавирус распространился по миру после взрыва в научном центре под Новосибирском, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель СКР Светлана Петренко.

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По ее словам, пользователь соцсети Twitter разместил видео, в котором рассказал, что COVID-19 якобы был создан в государственном научном центре "Вектор", "после чего путем взрыва умышленно распространен на территории России и КНР".

По данному факту возбуждено уголовное дело по недавно появившейся статье 207.1 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности людей).

Новосибирск коронавирус

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