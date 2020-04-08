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Блогер, ставший фигурантом дела о фейке про коронавирус, заявил, что высмеивал конспирологов

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Блогер Александр Торн заявил, что видео, ставшее в России поводом для возбуждения уголовного дела о фейке про коронавирусе, является пародией на конспирологические теории.

"Я высмеиваю теорию заговора о коронавирусе... Все это я в целом очень-очень абсурдно высмеиваю", - сказал Торн на своем YouTube-канале в среду.

В эфире радиостанции "Эхо Москвы" блогер отметил, что о новосибирском институте "Вектор" речь идет в самом начале видео и, если бы следователи посмотрели видео до конца, то у них не осталось бы сомнений в пародийном характере видео.

Торн также сообщил, что уже довольно давно живет в Нью-Йорке, но, тем не менее, он обратился за юридической помощью, и в РФ у него будет адвокат. Он добавил, что о возбуждении дела узнал из СМИ.

Официальный представитель СКР Светлана Петренко во вторник сообщила о возбуждении уголовного дела о распространении заведомо ложной информации против блогера, заявившего, что коронавирус якобы распространился по миру после взрыва в научном центре под Новосибирском. "Установлено, что один из пользователей социальной сети Twitter разместил видеоролик, в котором сообщил, что коронавирус COVID-19 был создан в государственном научном центре "Вектор", после чего путем взрыва умышленно распространён на территории России и КНР", - сказала она "Интерфаксу" 7 апреля.

По этому факту было возбуждено уголовное дело по статье 207.1 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан).

Александр Торн коронавирус

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