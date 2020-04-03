В Петербурге возбудили первое уголовное дело за фейки о коронавирусе

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - В Санкт-Петербурге возбуждено первое уголовное дело из-за недостоверной информации об эпидемии коронавируса, заявляют в организации "Правозащита Открытки".

"В Санкт-Петербурге допрашивают активистку Анну Шушпанову. Ее интересы представляет адвокат "Правозащиты Открытки" Павел Ясман. По предварительным данным, Анна проходит свидетелем по первому в РФ уголовному делу, возбужденному по новой статье 207.1 УК ("Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан" - ИФ) из-за новости о том, что в Сестрорецкой больнице больного короновирусом пациента отпустили домой", - говорится в сообщении "Правозащиты Открытки".

В "Правозащите Открытки" уточнили, что уголовное дело возбуждено по факту публикации в "ВКонтакте" в группе "Новости Сестрорецка" от 2 апреля.

Президент России 1 апреля подписал закон об уголовной ответственности за распространение фейков о чрезвычайных ситуациях и за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Закон был разработан в связи с ситуацией, вызванной распространением коронавируса.

Так, УК РФ был дополнен новой статьей - 207.1 - о введении наказания за публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан или о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств.

Это наказывается штрафом в размере от 300 тысяч до 700 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до 18 месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до трех лет.

Устанавливается, что "обстоятельствами, представляющими угрозу жизни и безопасности граждан, в настоящей статье признаются чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, чрезвычайные экологические ситуации, в том числе эпидемии, эпизоотии и иные обстоятельства, возникшие в результате аварий, опасных природных явлений, катастроф, стихийных и иных бедствий, повлекшие (могущие повлечь) человеческие жертвы, нанесение ущерба здоровью людей и окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности населения".