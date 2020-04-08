СПЧ попросил правительство поддержать СМИ в кризис из-за коронавируса

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Совет при президенте РФ по правам человека (СПЧ) обратился в правительство РФ с просьбой поддержать СМИ, которые испытывают трудности из-за падения рынка рекламы в связи с эпидемией коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы СПЧ.

"Союз журналистов России и Национальная ассоциация телерадиовещателей в связи с критическими положением дел в отрасли обратились в правительство РФ с просьбой о принятии мер, направленных на поддержку медиаиндустрии", - сообщает пресс-служба в среду.

В сообщении отмечается, что, "по информации профессионального журналистского сообщества, оставшись без рекламы, многие СМИ оказались на грани выживания, в то время как их круглосуточная, оперативная и качественная работа важна как никогда - журналисты должны информировать о ходе антивирусной кампании, освещать работу правительства, направленную на поддержку бизнеса и граждан, давать рациональную и взвешенную оценку событиям, противостоять "фейк-ньюс".

Необходимыми шагами для спасения отрасли СПЧ и ассоциация называют: введение моратория на проверки по исполнению лицензионных условий на время ограничительных мер, отмену отправки на хранение в ВГТРК обязательных экземпляров материалов, созданных по ее заказу, предоставление права на отсрочку арендных платежей государственным (муниципальным) арендодателям и внесение печатной продукции в перечень непродовольственных товаров первой необходимости.

СПЧ также просит правительство снизить для СМИ размер страховых взносов с 30% до 15%, по аналогии с предприятиями малого и среднего бизнеса, и размер НДС на доходы от продажи электронных копий изданий (электронную подписку, платный доступ на онлайн-версии СМИ) до 10%, по аналогии с НДС на доходы от продажи печатной продукции.

"В издержках СМИ большую долю составляет заработная плата. Именно выплата зарплат стала трудноразрешимой задачей для огромного числа редакций. И именно здесь сейчас можно снизить нагрузку. Это забота не о бизнесе, а о сотрудниках СМИ. В ситуации вынужденной экономии десятки тысяч профессионалов могут остаться без работы, а общество - без надлежащего, взвешенного и объективного информирования о ситуации в нашей стране и во всем мире. Мы не должны этого допустить", - приводит пресс-служба слова главы СПЧ Валерия Фадеева.