Общее число жертв коронавируса в Пермском крае выросло до трех

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Еще один пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончался в медучреждении в Перми, сообщается на сайте администрации губернатора и правительства региона в среду.

"На 8 апреля 2020 года на лечении - 23 человека, выздоровело - 6 человек, скончалось - 3 человека", - отмечается в сообщении. Ранее стало известно о двух погибших.

В пресс-службе регионального Минздрава "Интерфаксу" уточнили, что умер 70-летний мужчина, у него были сопутствующие заболевания.

В офицальном телеграм-канале "Стоп коронавирус. Пермь" сообщается, что у пациента был сахарный диабет и ишемическая болезнь сердца.

По последним данным, всего в Пермском крае выявлено 32 случая заражения COVID-19. На карантине, по данным регионального правительства на 8 апреля, находятся 4695 человек. Со 2 апреля в Пермском крае введен режим полной самоизоляции.