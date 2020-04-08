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Полиция задержала безработного по делу о надписи о коронавирусе на стене церкви

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - В Петербурге полицейские задержали подозреваемого в причастности к к нанесению надписей о коронавирусе на стену Благовещенской церкви на Васильевском острове. Как сообщили в региональном управлении МВД, это 27-летний безработный, его отпустили под обязательство о явке.

Настоятель церкви пожаловался на появление надписей 29 марта. По факту было возбуждено уголовное дело о вандализме. Судя по появившимся фото в соцсетях, одна из надписей называла коронавирус "новым Иисусом".

Храм Благовещения Пресвятой Богородицы построен в XVII веке и долгое время считался одним из самых посещаемых в Петербурге. Служил также приходским храмом Академии наук. Среди прихожан Благовещенской церкви были учёный Михаил Ломоносов и поэт Василий Тредиаковский.

Петербург МВД коронавирус

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