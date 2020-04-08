Более 60% россиян сочли достаточными шаги властей РФ по борьбе с коронавирусом
Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Доля россиян, считающих действия российских властей достаточными для предотвращения распространения коронавируса, увеличилась за полторы недели с 52% до 63%.
Сейчас 63% россиян считают, что власти РФ принимают достаточное количество мер, чтобы предотвратить распространение COVID-19 в стране. 29 марта так считали 52% сограждан, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в среду в "Интерфакс".
По данным ВЦИОМ, за последние полторы недели заметно снизилась доля опрошенных, которые оценили работу российской власти на этом направлении как недостаточную - с 38% до 26% респондентов.
"Абсолютное большинство россиян заявило о достаточности информации относительно ситуации с коронавирусом в мире, а также путях его передачи и методах профилактики (88%). Только одному из десяти россиян предоставленной информации недостаточно", - отмечают социологи.
Доля россиян, оценивающих принимаемые властями меры как избыточные, повысилась за это время с 4% до 5% респондентов.
Инициативный всероссийский опрос был проведен 2 апреля среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.