Более 60% россиян сочли достаточными шаги властей РФ по борьбе с коронавирусом

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Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Доля россиян, считающих действия российских властей достаточными для предотвращения распространения коронавируса, увеличилась за полторы недели с 52% до 63%.

Сейчас 63% россиян считают, что власти РФ принимают достаточное количество мер, чтобы предотвратить распространение COVID-19 в стране. 29 марта так считали 52% сограждан, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в среду в "Интерфакс".

По данным ВЦИОМ, за последние полторы недели заметно снизилась доля опрошенных, которые оценили работу российской власти на этом направлении как недостаточную - с 38% до 26% респондентов.

"Абсолютное большинство россиян заявило о достаточности информации относительно ситуации с коронавирусом в мире, а также путях его передачи и методах профилактики (88%). Только одному из десяти россиян предоставленной информации недостаточно", - отмечают социологи.

Доля россиян, оценивающих принимаемые властями меры как избыточные, повысилась за это время с 4% до 5% респондентов.

Инициативный всероссийский опрос был проведен 2 апреля среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.