Каждый пятый россиянин решил не доверять информации о коронавирусе

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Только 10% россиян полностью доверяют информации о коронавирусе, поступающей из различных источников, при этом около 20% опрошенных предпочитают не доверять никакой информации о COVID-19, следует из данных опроса, проведенного специалистами сайта Стопкоронавирус.рф.

Согласно опросу, почти половина россиян (46%) выработала стратегию разумного доверия, доверяя получаемой информации частично или почти доверяя, оставив за собой возможность сравнивать и делать собственные выводы. А 25% опрошенных пока не определились, доверяют ли они информации о COVID-19.

По данным на утро вторника, за последние сутки в России зафиксировано еще 1154 новых случая заражения коронавирусом. Всего в стране было выявлено 7497 инфицированных, скончались 58 заболевших