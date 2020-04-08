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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:45Заразились
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Песков заявил, что коронавирус и падение цен на нефть не изменят позицию РФ по Украине

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Позиция России по Украине не будет корректироваться ради отмены санкций в связи с пандемией коронавируса и падением цен на нефть, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ответ лаконичный: нет. Это совершенно точка зрения нереалистическая, во многом даже абсурдная. Во-первых, России нечего выходить с территории Донбасса, она никогда туда не заходила, а что касается Крыма, там вообще вопрос ни "если", ни "когда" не стоит. Крым - это часть Российской Федерации со всеми вытекающими последствиями", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Три бывших американских посла на Украине - Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор - ранее заявили, что на фоне распространения COVID-19 и падения нефтяных цен США должны выступить с предложением отменить международные санкции против Москвы "в случае выхода России с территории Донецкой и Луганской областей, а также возвращения Крыма Украине".

"С гордостью отмечу превосходство наших бывших послов российских. Они всё-таки гораздо более мудрые, более опытные и более объективные в своих аналитических работах", - добавил пресс-секретарь президента.

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Дмитрий Песков РФ Украина

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