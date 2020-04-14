Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:41Заразились
на 14.04В России 21 102+2 774В мире 1 917 320+70 640

Посол ФРГ в Москве заявил, что причин для отмены антироссийских санкций ЕС нет

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Ожидать отмены введенных Европейским союзом санкций против России в связи с пандемией коронавируса не стоит, считает посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр.

"Санкции, которые были объявлены Евросоюзом в отношении России, были сформулированы весьма четко. Так же четко прописаны и условия их отмены. Вопрос снятия увязан напрямую с выполнением Минских договоренностей, и в условиях нынешней пандемии я не ожидаю каких-либо изменений", - сказал фон Гайр в интервью "Интерфаксу".

Вместе с тем он отметил, что, несмотря на существующие санкции, между странами ЕС и Россией ведется активная торговля.

"Так, например, в 2019 году товарооборот между Германией и Россией, куда, кстати, в том числе входит продукция фармацевтической промышленности и медицинские товары, составил $53 млрд - это на 10% меньше, чем 2018 году, что обусловлено в первую очередь более низкими ценами на сырье", - сказал посол.

В минувшем марте генсек ООН Антониу Гутерриш в письме к странам G20 призвал к отмене санкций для помощи в борьбе с COVID-19. Резолюция о солидарности в борьбе с коронавирусом и отказе от торговых войн и односторонних санкций не была принята Генассамблеей ООН в связи с позицией ряда стран, в том числе Украины, Грузии, Великобритании и США, а также ЕС.

ЕС Геза Андреас фон Гайр

Новости по теме

Новости

Сокращение китайского экспорта и импорта в марте существенно замедлилось

Сокращение китайского экспорта и импорта в марте существенно замедлилось

Что случилось этой ночью: вторник, 14 апреля

Китай закрыл все наземные пункты пропуска на границе с Россией

Помпео уверен, что виновные в распространении COVID-19 понесут ответственность

Помпео уверен, что виновные в распространении COVID-19 понесут ответственность

Университет Джонса Хопкинса по ошибке сообщил о 2 миллионах зараженных COVID-19

Университет Джонса Хопкинса по ошибке сообщил о 2 миллионах зараженных COVID-19

Режим самоизоляции во Франции продлили до 11 мая

Что произошло за день: понедельник, 13 апреля

Пандемия коронавируса

Глава ВОЗ счел невозможным остановить коронавирус без вакцины

Глава ВОЗ счел неэффективной самоизоляцию в бедных странах

Пожар в зоне отчуждения ЧАЭС приблизился к радиоактивным отходам Припяти

Пожар в зоне отчуждения ЧАЭС приблизился к радиоактивным отходам Припяти
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');