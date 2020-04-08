Россия будет добиваться возвращения Александровского подворья в Иерусалиме через суд

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Временный запрет на передачу России прав на Александровское подворье, который установил Иерусалимский окружной суд, не повлияет на планы РФ добиться возвращения подворья в ее собственность, заявил глава Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин.

"Есть позиция России, есть договоренность между высшими должностными лицами государств, но, к сожалению, нас пока не услышали. Поэтому мы вступаем в судебный процесс. Посмотрим, насколько независим и правосуден суд государства Израиль", - заявил Степашин в среду "Интерфаксу".

Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин не раз обсуждал вопрос передачи России подворья с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, это вновь было сделано в преддверии визита главы российского государства в январе. "Правительство Израиля обещало разобраться, но вот пока оно так и разбирается", - отметил председатель ИППО.

По его данным, накануне эта тема обсуждалась в беседе вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко с вице-премьером Израиля Зеэвом Элькиным.

Степашин напомнил, что Александровское подворье в свое время приобрел император Александр III, и оно принадлежало историческому ИППО. "Чем ценно это подворье? Кроме того, что это действительно намоленное место, там и домовый храм есть, это еще порог Судных врат - через это место Иисуса вели на Голгофу. Пожалуй, можно сказать, что это третья по значимости святыня всего христианского, не только православного, мира", - заявил Степашин.

Несколько лет назад ИППО собрала и передала в Минюст Израиля документы, необходимые для регистрации Александровского подворья как собственности России. 1 марта ожидалась их выдача.

"Захватили сие хозяйство в свое время, после хрущевской сделки (так называемая "апельсиновая сделка", в ходе которой правительство СССР продало Израилю историческую собственность России на Святой Земле - ИФ), некто Воронцов-Гофман, человек, который зарегистрировал православное палестинское общество в Мюнхене. С какой стати, интересно, Мюнхен представляет русское православие? Еще и американские товарищи подключились, там тоже нарисовалось новое общество, в Нью-Йорке зарегистрированное палестинское православное", - рассказал Степашин.

Незадолго до регистрации подворья за Россией они, по его словам, подали в суд, чтобы регистрацию отменить. "На самом деле предмета суда, я как профессиональный юрист могу сказать, там нет, потому что мы никаких действий не предпринимали, а обратились в Минюст Израиля о том, чтобы они рассмотрели наши документы и приняли решение. Скорее всего, в суд подали господа Воронцов-Гофман и компания на министерство юстиции Израиля. Любопытно будет посмотреть, чем это все закончится, тем более что никаких документов, подтверждающих за ними эту собственность, нет, несмотря на то, что 90 лет они там хозяйничают", - сказал Степашин.