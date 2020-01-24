Германская организация оспорит решение о передаче Александровского подворья России

Иконостас в Александровском подворье Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Германское Императорское православное палестинское общество оспорит решение израильских чиновников передать российской организации Александровское подворье в Иерусалиме, заявил глава общества Николай Воронцов-Гофман.

По его словам, адвокаты два дня назад направили запросы в МИД и Минюст Израиля, чтобы получить официальное подтверждение этого решения, и готовят протест. Организация до сих пор не получила официальных уведомлений о передаче комплекса. Из прессы Воронцов-Гофман узнал, что это решение было принято 30 декабря 2019 года, а опротестовать его можно только в течение 60 дней.

В январе израильские СМИ начали сообщать, что активизировались переговоры об освобождении осужденной в России израильтянки Наама Иссахар. По сведениям журналистов, передача Александровского подворья было условием Москвы на этих переговорах. Предполагалось, что о помиловании и освобождении Иссахар президент Владимир Путин объявит в ходе визита в Израиль 23 января.

22 января газета Maariv опубликовала документ Управления регистрации прав на недвижимость и земельную собственность с решением передать подворье России. В посольстве России от комментариев отказались. Воронцов-Гофман тогда сказал, что его организацию никто об этом решении не оповестил.

Путин о помиловании Иссахар так и не объявил. В Израиле он встретился с матерью осужденной и заверил ее, что "все будет хорошо". 24 января его пресс-секретарь Дмитрий Песков сказал, что ситуацию затормозило то, что израильтянка до сих пор не попросила о помиловании. Омбудсмен Татьяна Москалькова днем ранее объясняла, что Иссахар решила не подавать такое ходатайство, так как считает достаточным просьбы своей матери и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Александровское подворье находится неподалеку от храма Гроба Господня. Это археологический и архитектурный комплекс, в который входят Порог Судных Врат, домовая церковь Святого Александра Невского, фрагменты археологических раскопок, музей и другие достопримечательности. Землю под подворьем в 1859 году купил император Александр III. В конце XIX века после раскопок Императорское православное палестинское общество построило там новые здания.

Во время Первой мировой войны подворье перешло под контроль османов, а в 1921 году комплекс передали Русскому православному обществу Святой Земли, зарегистрированному в Мюнхене. Российское одноименное общество добивается возвращения комплекса.

Вернуть Александровское подворье в 2015 году официально попросил тогдашний президент России Дмитрий Медведев. Нынешний глава российского Имперского православного палестинского общества Сергей Степашин в мае 2019 года заявлял, что организация работает над возвращением объектов исторической собственности в Иерусалиме.