МИД РФ счел спекуляцией слухи о помиловании Иссахар в обмен на Александровское подворье

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - В МИД РФ назвали спекуляциями информацию о том, что между Россией и Израилем была достигнута договоренность о размене Александровского подворья в Иерусалиме на помилование израильской граждански Наамы Иссахар, заявили в МИД РФ.

В ведомстве напомнили, что "5 апреля от имени возглавляемого Гофманом-Воронцовым "Отделения Православного Палестинского Общества в Святой земле" (ППО), незаконно занимающего Александровское подворье, в Окружной суд Иерусалима был подан иск, ответчиками по которому являются Государство Израиль и Российская Федерация".

"Иск также содержит безосновательные ссылки на сообщения израильских СМИ о том, что между Россией и Израилем якобы была достигнута договоренность о размене "уступки" данного религиозного объекта на помилование израильской гражданки Иссасхар, которая была осуждена в России за контрабанду наркотиков. Не считаем нужным комментировать такого рода спекуляции, ответственность за которые несут их авторы", - говорится в комментарии МИД РФ, размещенном на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

"По решению судьи ответчики должны представить свое заключение не позднее 14 апреля с.г., а Минюст Израиля - "заморозить" перерегистрацию до дальнейшего уведомления", - говорится в комментарии.

После получения отзывов ответчиков будет назначено заседание с участием всех сторон, по итогам которого суд примет решение по иску, разъяснили в МИД РФ.

"Российская сторона готовит свой отзыв на исковое заявление ППО и представит его в суд в ближайшее время в соответствии с израильским законодательством. Российская Федерация будет принимать все необходимые меры для защиты своих имущественных интересов в Израиле, в том числе касающихся Александровского подворья в Иерусалиме", - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

На Смоленской площади считают, что заявление Воронцова-Гофмана "не подкреплено никакими аутентичными документами, которые бы подтверждали право возглавляемого им Общества на Александровское подворье".

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