Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:44Заразились
на 10.04В России 11 917+1 786В мире 1 595 350+84 246

МИД РФ счел спекуляцией слухи о помиловании Иссахар в обмен на Александровское подворье

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - В МИД РФ назвали спекуляциями информацию о том, что между Россией и Израилем была достигнута договоренность о размене Александровского подворья в Иерусалиме на помилование израильской граждански Наамы Иссахар, заявили в МИД РФ.

В ведомстве напомнили, что "5 апреля от имени возглавляемого Гофманом-Воронцовым "Отделения Православного Палестинского Общества в Святой земле" (ППО), незаконно занимающего Александровское подворье, в Окружной суд Иерусалима был подан иск, ответчиками по которому являются Государство Израиль и Российская Федерация".

"Иск также содержит безосновательные ссылки на сообщения израильских СМИ о том, что между Россией и Израилем якобы была достигнута договоренность о размене "уступки" данного религиозного объекта на помилование израильской гражданки Иссасхар, которая была осуждена в России за контрабанду наркотиков. Не считаем нужным комментировать такого рода спекуляции, ответственность за которые несут их авторы", - говорится в комментарии МИД РФ, размещенном на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

"По решению судьи ответчики должны представить свое заключение не позднее 14 апреля с.г., а Минюст Израиля - "заморозить" перерегистрацию до дальнейшего уведомления", - говорится в комментарии.

После получения отзывов ответчиков будет назначено заседание с участием всех сторон, по итогам которого суд примет решение по иску, разъяснили в МИД РФ.

"Российская сторона готовит свой отзыв на исковое заявление ППО и представит его в суд в ближайшее время в соответствии с израильским законодательством. Российская Федерация будет принимать все необходимые меры для защиты своих имущественных интересов в Израиле, в том числе касающихся Александровского подворья в Иерусалиме", - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

На Смоленской площади считают, что заявление Воронцова-Гофмана "не подкреплено никакими аутентичными документами, которые бы подтверждали право возглавляемого им Общества на Александровское подворье".

Новость дополняется

МИД РФ Израиль

Новости по теме

Новости

ФСИН сообщила о возвращении под контроль взбунтовавшейся ангарской колонии

Что произошло за день: пятница, 10 апреля

В РПЦ рассказали, как быть с освящением куличей на Пасху

Пандемия коронавируса

В Москве минимум на неделю закроют почти все предприятия

В Москве минимум на неделю закроют почти все предприятия

В бунтующей ангарской колонии загорелись три здания

В бунтующей ангарской колонии загорелись три здания
Пандемия коронавируса

В Москве со следующей недели начнут вводить пропускной режим

В Москве со следующей недели начнут вводить пропускной режим

Правкомиссия утвердила новые критерии отбора системообразующих предприятий

Полиция не будет выписывать россиянам штрафы за просроченные паспорта

Московские поликлиники подключены к работе с зараженными коронавирусом

Рогозин заявил о риске срыва девяти из 33 космических пусков в этом году

Рогозин заявил о риске срыва девяти из 33 космических пусков в этом году
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');