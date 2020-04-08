Петербуржца оштрафовали на 15 тыс. руб. за прогулку с ребёнком на детской площадке

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Петербурга оштрафовал местного жителя за прогулку с ребёнком на детской площадке, сообщила в среду пресс-служба регионального главка МВД.

38-летнего мужчину, гулявшего с ребенком, полиция выявила накануне во дворе дома на Лермонтовском проспекте. По данному факту был составлен протокол по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих), говорится в сообщении.

В среду Ленинский районный суд назначил мужчине административный штраф в размере 15 тысяч рублей, добавили в ведомстве.

Детские площадки включены в перечень объектов, запрещенных для посещения с 28 марта по 30 апреля согласно постановлению правительства Петербурга по борьбе с коронавирусной инфекцией.