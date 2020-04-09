Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:13Заразились
на 09.04В России 10 131+1 459В мире 1 511 104+85 008

Глава Башкирии Хабиров запретил медикам "побираться" на лечение пациентов с COVID-19

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Глава Башкирии Радий Хабиров запретил сотрудникам учреждений здравоохранения, задействованных в мероприятиях по нераспространению коронавируса, обращаться к населению и предприятиям региона с просьбой о благотворительности.

"Я обращаюсь к главным врачам всех наших больниц и к руководителям медучреждений. Коллеги, у нас очень богатая республика, у нас очень серьезный бюджет. Давайте, прекратим побираться. Прекращайте эту историю: дайте мне 50 повязок, дайте мне килограмм огурцов. Нужна помощь (...), сразу выделяем деньги. (...) Это стыдно ", - заявил Хабиров на совещании по профилактике коронавируса в четверг.

По его словам, региональный бюджет уже секвестирован по многим статьям расходов "только для того, чтобы у нас были резервы".

"У нас государственная медицина, и мы, государство, отвечаем за то, чтобы в больницах все было. Да, не успеваем что-то пополнить. Но не было такого, чтобы люди на передовой не имели масок и тому подобное", - пояснил Хабиров.

Ранее сообщалось, что руководитель республиканского Минздрава Максим Забелин в фейсбуке попросил граждан передать для новых отделений предметы и оборудование, которое не предусмотрены стандартным финансированием, но необходимы для работы закрытых инфекционных боксов. По данным министерства, специалистам, которые живут в палатах или оборудованных в больнице общежитиях, необходимы одноразовая посуда, стиральные машины, фены, утюги, термосы, термопоты и электрочайники. Есть потребность в хлопковой одежде и резиновой обуви для пациентов и персонала.

Минздрав Башкирии начал получать благотворительную помощь от населения и бизнеса. В частности, для оборудования в стационарах, где проходят лечение заразившиеся COVID-19, зеркальных залов, необходимых для правильного облачения врачей в защитные костюмы, а также продовольствие, одноразовую посуду и маски.

Хроника коронавируса. Апрель.

20
Власти Чехии рассматривают возможность снятия некоторых ограничительных мер, действующих в стране в рамках борьбы с коронавирусом. По последним данным, в Чехии с начала вспышки зарегистрировано около 4,8 тыс. случаев заболевания. Более 70 человек скончались.7 апреля. В Испании вновь наметился рост количества летальных исходов из-за осложнений после заражения COVID-19. За последние сутки в стране умерли 743 пациента, в то время как на протяжении прошедших четырех дней наблюдался постоянный спад по этому показателю.6 апреля. Жители палестинского лагеря беженцев Хан-Юнис на юге сектора Газа остаются в своих домах в качестве меры предосторожности6 апреля. Власти Албании принимают серьезные меры по борьбе с распространением вируса, например теперь только один член семьи может выходить за покупками, предварительно получив смс пропуск на выход из дома на 1 час. В настоящее время в стране зарегистрировано 333 случая и 18 случаев смерти, связанных с COVID-19.6 апреля. Медицинские работники, командированные в Ухань из других регионов КНР, возвращаются домой в связи с улучшением эпидемической ситуации5 апреля. Католики Манилы отметили Пальмовое воскресенье, несмотря на введенные в связи с пандемией коронавируса ограничения. Всего в стране зафиксировано 3 240 случаев заражения коронавирусом и 152 летальных исхода.3 апреля. Испания вышла на второе место в мире по числу случаев коронавируса, опередив Италию. С 14 марта в стране был введен режим чрезвычайного положения и самый жесткий в Европе карантин. На фото: мальчик общается по видеочату с бабушкой и дедушкой в Пуэнтедеуме, Испания. 3 апреля. Число заразившихся коронавирусом COVID-19 в мире превысило миллион человек. На фото: дезинфекция улиц в колумбийском городе Медельин.3 апреля. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ (на фото слева) рассматривает возможность отмены запланированного на май визита в Москву в связи с пандемией. Глава японского правительства должен был принять участие в мероприятиях по случаю 75-й годовщины Победы во Второй мировой войне.2 апреля. Италия сообщила о новых 760 случаях смерти от коронавируса, в результате чего общее число погибших достигло 13 915, что является самым высоким показателем в мире.2 апреля. В Палестинском Хевроне молодожены сыграли свадьбу без гостей, но в окружении службы безопасности. Ограничения администрации страны запрещают проведение собраний для предотвращения распространения коронавируса.2 апреля. В столице Индонезии Джакарте за последние 24 часа было выявлено 80 новых случаев заражения коронавирусом2 апреля. Франция использует высокоскоростные поезда для перемещения пациентов с COVID-19 из регионов, наиболее пострадавших от коронавируса. В стране зафиксировано 52 836 случаев заболевания. На фото: эвакуация пациентов из больниц Парижа в Бретань.2 апреля. В Мозамбике ввели чрезвычайное положение сроком на 30 дней1 апреля. В пригороде Бангкока сотрудники коммунальных служб в костюмах супергероев проводят дезинфекцию храмов1 апреля. Во вторник на Филиппинах наблюдался самый большой рост заболеваемости за один день. Число подтвержденных случаев заражения за все время пандемии превысило 2 тысячи. В общей сложности умерло 88 человек.  1 апреля. В Индонезии регионы начинают вводить комендантский час, чтобы замедлить заражаемость населения COVID-19. В Джакарте был зафиксирован рекордный уровень смертности в 10,9%, что в три раза превышает средний мировой показатель в 3,9%.1 апреля. В Индии продолжается общенациональный карантин. Людям запрещено выходить из домов, введен комендантский час. Число заразившихся коронавирусом выросло на 240 человек за одни сутки. Общее число больных составило 1637 человек.1 апреля. В Нью-Йоркской гавани разместился плавучий госпиталь Comfort ВМС США, который насчитывает 1000 больничных коек и 12 операционных. В настоящий момент в городе известно о 41 771 заболевших COVID-19 и 1 096 летальных исходах.1 апреля. В Египте на пирамиду Хеопса спроецировали сообщение с призывом оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции во время пандемии коронавируса. Власти страны также выразили благодарность врачам, которые сражаются с болезнью.
Власти Чехии рассматривают возможность снятия некоторых ограничительных мер, действующих в стране в рамках борьбы с коронавирусом. По последним данным, в Чехии с начала вспышки зарегистрировано около 4,8 тыс. случаев заболевания. Более 70 человек скончались.
Башкирия

Новости

Военкоматы начали работать с призывниками удалённо

Пандемия коронавируса

Минздрав рекомендовал для профилактики коронавируса капли с рекомбинантным интерфероном альфа

В Думе допустили региональную дифференциацию по лимиту ссуды для ипотечных каникул

В Думе допустили региональную дифференциацию по лимиту ссуды для ипотечных каникул

Спикер Госдумы раскритиковал крупнейшие торговые сети за наценки

Спикер Госдумы раскритиковал крупнейшие торговые сети за наценки

"ЛУКОЙЛ" начал производство антисептиков

"ЛУКОЙЛ" начал производство антисептиков

Источник сообщил о переносе отчета правительства РФ в Госдуме

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с новым экипажем МКС стартовала с Байконура

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с новым экипажем МКС стартовала с Байконура

Половина новых заболевших коронавирусом в Москве пришлась на людей моложе 45 лет

В России выявлены почти 1,5 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом

В России выявлены почти 1,5 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом
Пандемия коронавируса

В Москве пациентам с COVID-19 впервые сделали переливание плазмы переболевших доноров

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');