Глава Башкирии Хабиров запретил медикам "побираться" на лечение пациентов с COVID-19

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Глава Башкирии Радий Хабиров запретил сотрудникам учреждений здравоохранения, задействованных в мероприятиях по нераспространению коронавируса, обращаться к населению и предприятиям региона с просьбой о благотворительности.

"Я обращаюсь к главным врачам всех наших больниц и к руководителям медучреждений. Коллеги, у нас очень богатая республика, у нас очень серьезный бюджет. Давайте, прекратим побираться. Прекращайте эту историю: дайте мне 50 повязок, дайте мне килограмм огурцов. Нужна помощь (...), сразу выделяем деньги. (...) Это стыдно ", - заявил Хабиров на совещании по профилактике коронавируса в четверг.

По его словам, региональный бюджет уже секвестирован по многим статьям расходов "только для того, чтобы у нас были резервы".

"У нас государственная медицина, и мы, государство, отвечаем за то, чтобы в больницах все было. Да, не успеваем что-то пополнить. Но не было такого, чтобы люди на передовой не имели масок и тому подобное", - пояснил Хабиров.

Ранее сообщалось, что руководитель республиканского Минздрава Максим Забелин в фейсбуке попросил граждан передать для новых отделений предметы и оборудование, которое не предусмотрены стандартным финансированием, но необходимы для работы закрытых инфекционных боксов. По данным министерства, специалистам, которые живут в палатах или оборудованных в больнице общежитиях, необходимы одноразовая посуда, стиральные машины, фены, утюги, термосы, термопоты и электрочайники. Есть потребность в хлопковой одежде и резиновой обуви для пациентов и персонала.

Минздрав Башкирии начал получать благотворительную помощь от населения и бизнеса. В частности, для оборудования в стационарах, где проходят лечение заразившиеся COVID-19, зеркальных залов, необходимых для правильного облачения врачей в защитные костюмы, а также продовольствие, одноразовую посуду и маски.