Глава Башкирии раскритиковал работающие предприятия за толпы на проходных

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Глава Башкирии Радий Хабиров раскритиковал предприятия, которым разрешено работать при режиме самоизоляции, в безответственности: они допускают скопление людей при входах. Об этом чиновник заявил на совещании про профилактике коронавируса.

"Что теперь происходит: большое количество предприятий, их руководителей, которым мы разрешили работу, ведут себя крайне безответственно. (...) Нас это очень сильно беспокоит", - сказал он.

На заседании чиновники изучили фотографии массовых скоплений людей перед входами в здания ПАО "ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение" (ОДК-УМПО), ООО "Газпром нефтехим Салават" и Сбербанка.

"В этих очередях мы убиваем людей. Здесь пожилые люди стоят в очереди, плотно друг к другу прижавшись", - заявил Хабиров.

Он потребовал создать при правительстве Башкирии межведомственную комиссию, которая организует контроль за соблюдением эпидемиологических правил на работающих предприятиях. В комиссию должны войти представители правительства, муниципалитетов, Роспотребнадзора, сферы здравоохранения, силовики. Проверки должны начаться с 10 апреля.

"Ни одно предприятие не гарантировано от того, что завтра я не приму решение его закрыть. Такие права у меня есть. Поэтому я прошу, чтобы все предприятия сегодня же проанализировали ситуацию с организацией работы. (...) Если мы и наши комиссии будут видеть, что эти меры не соблюдаются, то мы будем вычеркивать эти предприятия из списка компаний с разрешенной деятельностью, а в отношении их руководителей - применять меры ответственности", - предупредил глава региона.

"Мы приоткрыли створки для экономики, дали разрешение работать довольно большому количеству предприятий, к 13 апреля планируется дополнить перечень работающих организаций новыми компаниями", - добавил он.

В регионах России по усмотрению губернаторов вводятся ограничения в связи с пандемией коронавируса и может останавливаться работа различных предприятий. Предполагается, что жизненно важные или системообразующие для экономики компании имеют право продолжать работу, с учетом требований безопасности. В Башкирии в перечень системообразующих вошли "Башнефтегеофизика", ООО "Башкирские распределительные электрические сети", ОАО "Турбаслинские бройлеры", АО "Учалинский горно-обогатительный комбинат", АО "Салаватстекло", ПАО "ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение", АО "Башкирская содовая компания".

6 апреля правительство республики решило снять с 7 апреля огрничения и вывести из режима нерабочих дней 974 региональных предприятия и организации.