Безработные в России смогут до конца года регистрироваться на бирже труда онлайн

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин сообщил, что подписал постановление правительства об упрощенном порядке регистрации безработных РФ на бирже труда, который будет действовать до конца года.

"Одно из поручений президента касается дистанционной регистрации на бирже труда. Теперь это можно будет сделать на портале "Работа в России". Соответствующее постановление правительства о введении для безработных граждан временных правил, которые будут действовать до конца этого года, я подписал", - сказал премьер на заседании правительства.

"Регистрацией безработных, назначением пособий по безработице, поиском новой работы, направлением на профобучение, как и раньше, будут заниматься центры занятости, но теперь уже в онлайн режиме", - продолжил премьер.

Мишустин также напомнил о подготовке мер по поддержке безработных, в том числе выплаты пособия по безработицы на уровне МРОТ с апреля по июнь.

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