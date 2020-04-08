Пособие по безработице будет выплачиваться в размере МРОТ с апреля по июнь

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что пособие по безработице будет выплачиваться в размере одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) в апреле, мае и июне текущего года.

"Всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта текущего года, предлагаю в апреле, мае и июне выплачивать пособие по безработице автоматически по верхней планке, которую мы уже пересмотрели в сторону увеличения, а именно в размере МРОТ 12 тысяч 130 рублей", - сказал Путин в среду в ходе совещания с главами регионов и министрами по проблеме сдерживания распространения инфекции коронавируса.

При этом Путин поручил сделать так, "чтобы пособия можно было получить максимально просто и не обременительно, в дистанционном порядке".

Впервые предложение об увеличении пособия по безработице до уровня одного МРОТ прозвучала в первом обращении Путина к россиянам 25 марта.

Сегодня, 8 апреля, президент распорядился также продлить действие некоторых документов, в частности, водительских прав, срок действия которых истекает у граждан.

"Сейчас людям не до бюрократических формальностей и хождения по инстанциям. Поэтому прошу правительство отработать механизм автоматического продления паспортов, водительских прав, других удостоверяющих документов не менее, чем на три месяца", - сказал Путин.