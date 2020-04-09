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Отели РФ заморозили на депозитах миллиарды рублей, полученных за размещение туристов

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Туристы, которые планировали отправиться отдыхать в российские города и на курорты, массово аннулируют туры, но туроператоры не могут вернуть им деньги, так как их заморозили отельеры, сообщили "Интерфаксу" в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По распоряжению правительства, российские гостиницы с 28 марта по 1 июня прекратили прием постояльцев. Граждане начали в массовом порядке отменять поездки, забронированные у туроператоров на этот период.

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"Брони были аннулированы у сотен тысяч туристов, и все средства, переведенные туроператорами за эти туры, пока остаются в отелях: в авансах и на депозитах заморожены несколько миллиардов рублей. Туроператоры жалуются, что большинство объектов размещения не возвращают деньги - как за более ранние брони на март в Москве и Петербурге, так и за апрельские и майские в Краснодарском крае и Крыму. Кроме того, отельеры предлагают платить за аннуляции штрафы, так как форс-мажор не объявлялся", - рассказали в АТОР.

Чаще всего, по данным ассоциации, отели предлагают переносить отдых туристов и использовать замороженные средства для будущих броней. Но есть и отельеры, которые отказываются возвращать деньги или не выходят на связь.

"Туроператоры понимают, что отельерам тоже приходится несладко, так как кризис пришелся на период, когда они вкладывают средства в подготовку к высокому сезону. Поэтому в сложившейся ситуации единственно верным решением могла бы быть заморозка выплат туристам за аннулированные туры до 2022 года. Аналогичные меры уже приняли в Германии и Франции", - отметили в АТОР.

"Уже сейчас туристы массово пишут заявления в суды с требованием возврата денег за несостоявшиеся туры. Если не принять меры по заморозке выплат, после карантина все туроператоры отправятся в суды", - предупредили в Ассоциации.

Ранее АТОР предлагала реализовать подобную меру для рынка выездного туризма.

АТОР

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