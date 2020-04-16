В АТОР отказались прогнозировать последствия пандемии для турбизнеса

Ясно одно: отложенный спрос будет огромным

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Сейчас невозможно прогнозировать, каким будет туризм после окончания пандемии коронавируса, поскольку не известно слишком многое, а, главное когда будут сняты ограничения на поездки, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Сейчас есть две крайние точки зрения. Одна - туризм похоронен и лежит в руинах, и вторая - ничего страшного, кризис - это вызов, он даст туризму новые возможности. Эти крайности не отражают того, что реально происходит на рынке", - сказала она.

По ее словам, чтобы реально оценить ситуацию, нужно знать, "когда все закончится", а пока такого понимания нет. Также непонятно, что будет после пандемии с курсом рубля, занятостью, безработицей и кто из отелей, туроператоров и авиакомпаний переживет кризис.

С учетом стольких неизвестных факторов Ломидзе отказалась составлять картину будущего, приближенную к реальности.

Она уверена точно в одном прогнозе: отложенный спрос будет огромным.

"Те, кто сидит дома, понимают, что, когда бы это ни закончилось, они захотят куда-то поехать. Спрос на поездки будет, причем любые: экскурсии на один день, двухнедельные на море, неважно. Опираясь на этот фактор, можно сказать, что перспективы у туристической отрасли в общем неплохие", - добавила директор АТОР.

По одному из сценариев, туризм начнет восстанавливаться с внутренних направлений, и те, кто захочет быстрее куда-нибудь выехать, начнут с поездок по России. Ломидзе напомнила, что по России всегда путешествовали больше, поэтому говорить о распределении рынка в этом случае будет нельзя.

Сейчас Россия закрыла границу для туристов. Редкие рейсы, которые авиакомпании совершают через границу по согласованию с МИДом, Росавиацией и штабами по борьбе с коронавирусом, предназначены для вывоза из-за границы граждан, которые хотят вернуться на родину, но не могут из-за остановки транспортного сообщения. Глава МИД Сергей Лавров сказал, что по его данным, в списке ожидания на возвращение в Россию остаются около 35 000 сограждан.