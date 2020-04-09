Две женщины с COVID-19 умерли за день на Кубани

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Две женщины с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция" скончались в больницах Краснодарского края в четверг, сообщил региональный оперативный штаб.

"Одна пациентка находилась на лечении в специализированной клинической инфекционной больнице Краснодара, вторая - в инфекционной больнице №3 Новороссийска", - говорится в сообщении. Таким образом, количество умерших от COVID-19 в регионе достигло трех человек.

По информации штаба, одна из погибших - 78-летняя женщина с переломом бедра - лечилась в краснодарской больнице скорой медицинской помощи с 24 по 31 марта. Признаки респираторного заболевания у нее появились 31 марта, в тот же день она была госпитализирована в специализированную клиническую инфекционную больницу Краснодара.

При обследовании у нее выявили двухстороннюю пневмонию. 2 апреля состояние пациентки ухудшилось, ее подключили к аппарату ИВЛ. Несмотря на усилия медиков, спасти женщину не удалось.

Вторая женщина, 59-летняя, умерла в больнице Новороссийска. Она контактировала с вернувшимся из Нидерландов. Женщина почувствовала себя плохо 20 марта, но за медицинской помощью обратилась спустя 10 дней.

В начале апреля в частной клинике пациентку начали лечить от пневмонии. С 3 апреля в связи с ухудшением состояния женщина была госпитализирована в отдельную палату освобожденного хирургического корпуса горбольницы №1. Контактов с пациентами она не имела, находилась на ИВЛ. 8 апреля у нее была лабораторно подтверждена коронавирусная инфекция, после чего ее перевели в инфекционную больницу №3 Новороссийска, где она скончалась.

Ранее 6 апреля в Лабинской ЦРБ ушел из жизни 44-летний инфицированный COVID-19 мужчина. Он в течение недели не обращался за медпомощью, несмотря на высокую температуру. В больницу его доставила бригада скорой помощи уже с двусторонней пневмонией.

Как сообщалось, в Краснодарском крае на текущий момент подтверждено 105 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 20 - за последние сутки.

Ранее в четверг сообщалось, что в России за сутки в общей сложности умерли 14 человек, заразившихся коронавирусом, число жертв заболевания в стране достигло 76 человек.