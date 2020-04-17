В Краснодаре персонал больницы скорой помощи заразился коронавирусом

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - В Краснодаре городскую клиническую больницу скорой помощи закрыли на карантин, так как там сотрудники заразились коронавирусом, сообщил оперативный штаб Кубани. У скольких человек подтверждено заражение, не уточняется.

Больница прекратила принимать пациентов. Уже госпитализированных больных там продолжают лечить. Персонал будет оставаться в стационаре круглосуточно, рассказали в штабе. И пациентов, и сотрудников будут тестировать на коронавирус.

Входящая в состав больницы служба скорой помощи с десятью подстанциями продолжает работу в прежнем режиме. Она будет развозить пациентов в другие учреждения.

По данным штаба, коронавирус сначала нашли у медиков, которые работали с пациенткой, поступившей с закрытым переломом бедренной кости. У нее развилась двухсторонняя пневмония, что является одним из осложнений при COVID-19. Ее перевели в инфекционную больницу Краснодара, где она скончалась.

Отделение травматологии больницы закрыли на карантин, но сотрудники успели заразиться и распространение вируса среди персонала продолжилось, отметили в штабе.