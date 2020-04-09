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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:48Заразились
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Семья с тремя детьми в Свердловской области укрылась в лесу от коронавируса

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Многодетная семья решила спрятаться в лесу от коронавируса, их пришлось искать полицейским, сообщается в четверг на сайте ГУ МВД по Свердловской области.

Пандемия коронавируса

"Глава семьи сообщил, что они ушли с целью спастись от коронавируса COVID-19. Они взяли с собой набор продуктов, сотовый телефон и собирались периодически возвращаться в поселок за едой. Спали на ветках под открытым небом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что тревогу забила сестра главы семейства. 6 апреля она сообщила в полицию, что ее брат с женой и тремя детьми (2012 г.р., 2010 г.р., 2016 г.р.) уже как сутки ушел в лес и не выходит на связь.

По данным МВД, детей после осмотра медиков поместили в центр социальной помощи, состояние их удовлетворительное. Родителей привлекли к административной ответственности по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних).

Как сообщает официальный информационный портал Свердловской области, в регионе по состоянию на четверг, 9 апреля, коронавирус обнаружен у 59 человек. "Состояние троих пациентов – тяжелое, пятерых – средней тяжести, остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии", - говорится в сообщении. Кроме того, 28 инфицированных выздоровели.

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Свердловская область МВД коронавирус

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