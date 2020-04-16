В Карелии три недели не могли найти семью, которая ушла в глубокую самоизоляцию дома

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Семья с двумя детьми, пропавшая три недели назад в Карелии, была в самоизоляции в своей квартире, сообщает в четверг пресс-служба управления СКР по республике.

В среду сотрудники СКР и полиции осмотрели квартиру пропавшей семьи и выяснили, что криминальной составляющей в их отсутствии нет.

Родители вместе с сыновьями четырех и 15 лет находились на самоизоляции из-за угрозы COVID-19. Они ни с кем не общались, в том числе, по телефону и в соцсетях, дверь никому не открывали.

Следственные органы продолжают проверку, которую инициировали 9 апреля.

Как сообщалось ранее со ссылкой на МВД Карелии, пропавшая семья была найдена в Петрозаводске.