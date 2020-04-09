Минпросвещения посоветовало учителям физкультуры проявить фантазию на "удаленке"

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Учителям "практических" предметов нужно придумать, как организовать урок в удаленном режиме, заявил замминистра просвещения России Дмитрий Глушко.

"Это действительно проблема. Каждый учитель сам имеет возможность сегодня проявить фантазию, как все-таки работать в этих условиях", - сказал Глушко в ходе онлайн-сессии вопросов и ответов в четверг, комментируя вопрос о том, как быть учителям физкультуры, музыки и рисования в условиях обучения в удаленном режиме.

Он отметил, что по одним видам спорта онлайн-занятие организовать можно, но по другим, например, командным, урок провести сложно или невозможно в принципе. С уроками музыки, по его словам, похожая ситуация: "На одном инструменте, возможно, можно, а на другом может быть и нельзя".

"Поэтому мы дали рекомендации региональным министерствам образования и каждой школе, каждому образовательному учреждению пересмотреть учебные планы. Ведь то, что сегодня невозможно, (...) это можно пересмотреть и перенести на другое время изучения, когда мы будем работать в штатном режиме", - сказал Глушко.

Он также добавил, что волноваться по поводу того, что российские школы и российское образование сильно отстанут от остального мира из-за удаленного формата обучения, не стоит, поскольку все страны сейчас столкнулись с коронавирусом, и большинство вынуждено принять карантинные меры в школах и вузах.

Между тем, во многих школах России так называемая удаленка может скоро закончиться. Как заявил ранее в четверг врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев, есть надежда, что большинство российских регионов смогут разрешить своим учебным заведениям вернуться к обычной очной учебе в классах до конца учебного года.