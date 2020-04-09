Школам разрешат провести всероссийские проверочные работы дистанционно

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - В 2020 школы проведут всероссийские проверочные работы (ВПР) дистанционно, им разрешат выбрать, писать их онлайн или дать детям напистаь их дома с родителями в удобное время и затем передать учителю, врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев. Регионы также смогут сами корректировать расписание госэкзаменов для девятиклассников.

"Рекомендация ушла в регионы по поводу того, что выборных предметов в этом году не будет. Надо понимать, что ОГЭ, экзамен в 9-х классах, сдает в два раза больше выпускников, чем тех, кто сдает ЕГЭ. Это более массовый экзамен. Здесь, уменьшив число выборных предметов до двух - русский язык и математика, - мы уменьшаем потоки, количество пунктов проведения экзаменов и количество дней проведения экзаменов", - объяснил чиновник.

Он добавил, что, кроме того, регионы получат право самостоятельно определять расписание экзаменов ОГЭ для девятиклассников. Региональные государственные экзаменационные комиссии, по его словам, будут согласовывать сроки экзаменов с региональными штабами по коронавирусной инфекции. Соответствующий приказ на федеральном уровне уже подготовлен и вскоре должен быть зарегистрирован в Минюсте.

"ВПР мы допускаем в этом году формат дистанционный, - продолжил Музаев. - Что это значит? Это не значит, что включен "Скайп", учитель видит, они пишут. Выберет сама школа, что подразумевает дистанционный формат".

По его словам, школы смогут выбрать "формат передачи письменной работы": ученик дома пишет контрольную, а родитель передает ее в школу. После этого учитель проверит работы и внесет результаты в информационную систему.

Сроки проведения ВПР федеральные власти ограничивать не будут. По итогам никаких оргвыводов о качестве обучения в школах, городе или регионе никто делат не будет, не будет и поощрений, заверил Музаев. Он объяснил, что эти итоговые работы нужны для учеников и родителей, чтобы определить, как школьник усвоил материал за год.

ВПР проводят с 2015 года в конце учебного года по отдельным учебным предметам. Их задача - оценка уровня подготовки школьников с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС).

Музаев также выразил надежду, что большинство регионов разрешат школам вернуться к обычной очной учебе до конца учебного года. Ранее Минпросвещения разрешило регионам в зависимости от ситуации с коронавирусом завершить учебный год досрочно для учащихся с первого по восьмой классы.

В Рособрнадзоре напомнили, что в 9-м, 10-м и 11-м классах учебный год должен завершиться 5 июня, а 8 июня в школах должны начаться госэкзамены.

Вопрос об отмене ЕГЭ пока не рассматривается, добавил Музаев. Он допустил, что экзамены могут сдвинуть ближе к осени. По его словам, эту позицию разделяют Минпросвещения, Минобрнауки, директора школ и ректоры вузов. Музаев добавил, что также не рассматривается вопрос о дистанционной сдаче ЕГЭ в этом году - технологически система к этому не готова.

Ранее в России уже отменили досрочные ЕГЭ, основную волну перенесли с 25 мая на 8 июня, приемную кампанию в вузах продлили до 10 августа и пообещали, что часть вузов будет принимать документы у абитуриентов через интернет.