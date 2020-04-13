Студенты педвузов помогут школьным учителям вести онлайн-уроки

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Минпросвещения намерено привлечь студентов старших курсов педагогических вузов к помощи школьным учителям, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

На селекторном совещании в "Единой России" он предложил организовать совместный с партией проект, "Волонтеры просвещения", - когда учащиеся старших курсов педагогических вузов помогают учителям, в том числе, по навыкам дистанционного формата, работы с компьютерной техникой.

По его словам, в ведомстве понимают, что не все учителя оказались готовы организовать ведение дистанционных уроков.

Он отметил, что сейчас министерство просвещения России организует методическую поддержку учителям, ведущим уроки онлайн. По его словам, рекомендации разосланы месяц назад в регионы.

"Я сегодня хочу сказать, что у нас порядка 94% наших школьников сейчас обучаются на дому с использованием этих рекомендаций", - сказал Кравцов.