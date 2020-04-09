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РПЦ поддержала решение властей не организовывать посещение кладбищ на Пасху

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Официальный представитель Русской православной церкви Владимир Легойда назвал разумным отказ светских властей организовывать посещение кладбищ в день Пасхи, которую православные в этом году отметят 19 апреля.

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"Решение московских властей, как и властей некоторых других регионов, отменить организацию посещения кладбищ в день Пасхи по причине угрозы распространения коронавирусной инфекции - ожидаемая и разумно обоснованная мера, которая обезопасит многих людей", - написал Легойда в четверг в своем телеграм-канале.

При этом он напомнил, что практика посещения кладбищ на Пасху не является церковной традицией и сложилась в советское время. "Пасха - время радости, а не скорби об усопших. Таким образом, отказ от посещения могил наших предков в день Воскресения Христова не является ни грехом, ни предательством памяти умерших", - считает представитель церкви.

Он попросил православных, привыкших поминать своих близких на кладбищах в день Пасхи, не расстраиваться, что такая возможность не представится на этот раз, и напомнил, что по уставу РПЦ совершает особенное поминовение усопших несколько раз в году.

Ранее в четверг мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичные кладбища будут закрыты в период самоизоляции, установленный до 1 мая. Таким образом, москвичи не смогут съездить на могилы родственников во время апрельских православных праздников.

РПЦ

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