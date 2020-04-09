Столичные кладбища закроют для посещений из-за коронавируса

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - На период действия режима самоизоляции в Москве кладбища будут закрыты для свободного посещения, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем личном сайте в четверг.

"Прошу вас, дорогие мои, правильно понять мое решение. Сегодня я подписал указ о временном порядке посещения московских кладбищ. До окончания режима повышенной готовности они будут открыты только для оформления услуг по погребению и участия в похоронах умерших. Просто посещать кладбища пока будет нельзя. А о чистоте и порядке на кладбищах позаботятся работники ГБУ "Ритуал". Печальное, но необходимое в нынешних условиях решение", - обратился Собянин к москвичам.

Он отметил, что на Вербное воскресенье, Пасху, Красную горку и Радоницу многие москвичи стараются побывать на кладбищах - навестить могилы родных и близких, прибраться после зимы. В этом году эти праздничные дни приходятся на 12, 19, 26 и 28 апреля.

"В обычные годы за эти четыре дня на кладбища приезжает около миллиона человек. Город выделяет сотни дополнительных автобусов, чтобы помочь москвичам добраться до дорогих им погостов. К сожалению, нынешней весной сделать это будет невозможно. Число заболевших коронавирусом перевалило за шесть тысяч человек. В больницах умерло более тридцати человек", - отметил мэр.

По его словам, риск заражения новой коронавирусной инфекцией очень велик, и власти не могут подвергать опасности москвичей, особенно пожилых, которые составляют большую часть посетителей кладбищ.

"Я сам в прошлом году похоронил маму и тоже планировал на Вербное воскресенье поехать к ней на могилу. И у большинства москвичей на кладбищах лежит кто-то из самых родных и близких", - добавил Собянин.

Режим самоизоляции в Москве установлен до 1 мая.