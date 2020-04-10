РПЦ рекомендовала прихожанам в Страстную неделю и на Пасху молиться дома

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Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Рабочая группа при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавируса определилась с порядком посещения храмов в Вербное воскресенье, Страстную неделю и пасхальный период на территории России.

"Духовенству монастырей и приходов, руководствуясь благословением Святейшего патриарха, рекомендуется призывать прихожан к домашней молитве до снятия ограничений, введенных властями. Это касается в том числе и Страстной седмицы, и праздника Пасхи. Напоминается, что, по слову Святейшего патриарха, прихожане призываются понести эти "временные лишения ради сохранения жизни и здоровья наших ближних", - говорится в распространенных в пятницу рекомендациях рабочей группы.

Вместе с тем на тот случай, если санитарно-эпидемиологическая ситуация допускает возможность посещения храмов прихожанами или их частью, прилагается перечень конкретных мер по обеспечению безопасности клириков и прихожан.

"Отмечается, что применение этих рекомендаций полностью или частично, а также их возможное дополнение остается на усмотрение епархиальных архиереев с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в каждом регионе", - сказано в сообщении.

В РПЦ со временем задумались об усилении мер безопасности в связи с эпидемией коронавируса. 17 марта патриарх Кирилл дал первые беспрецедентные рекомендации по использованию при причастии одноразовых стаканчиков для запивки, одноразовых салфеток и перчаток, а также посоветовал священникам не протягивать руки для целования.

В конце марта, когда власти Петербурга запретили горожанам посещать храмы, в правовом управлении РПЦ это решение сочли антиконституционным.

Однако 29 марта предстоятель РПЦ призвал верующих молиться дома и не приходить в церковь, чтобы обезопасить себя и близких.