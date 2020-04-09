Путин заявил о перевыполнении плана по продаже оружия в 2019 году

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин оценил как положительные итоги военно-технического сотрудничества России за 2019 г., план был перевыполнен на 2%.

"Что касается итогов ВТС за прошлый год, то они, безусловно, положительные. Несмотря на в целом неблагоприятную конъюнктуру, на жесткое противодействие конкурентов, система военно-технического сотрудничества с иностранными государствами функционировала успешно", - сказал Путин.

Глава государства заметил: "Мы не только полностью реализовали наши планы, но и превысили их на 2%. За рубеж поставлено военной техники на сумму свыше двух миллиардов долларов".

Коррективы из-за коронавируса

В то же время Путин отметил, что России потребуется корректировка форм работы на мировом рынке вооружений, учитывая риски, связанные с распространением коронавируса.

"Международная конкуренция здесь очень высокая, а дополнительные риски связаны с распространением коронавирусной инфекции, которая оказала крайне негативное влияние на всю глобальную экономику", - сказал Путин на заседании комиссии по ВТС с иностранными государствами.

Президент подчеркнул, что в связи с этим России "потребуется гибкая и оперативная корректировка форм и методов работы, предстоит искать эффективные пути, чтобы сохранить ведущие позиции России по экспорту продукции военного назначения".

Говоря о факторах, которые способствуют удержанию Россией позиций на этом рынке, Путин отметил, в частности: "В нашу пользу, безусловно, играет и успешный опыт боевого применения отечественного оружия, которое, в частности, блестяще показало себя в Сирии".

"Его эффективность, точность, надежность и неприхотливость - это те качества, которые определяют спрос на мировом рынке вооружений", - подчеркнул глава государства.

Объем портфеля заказов

Портфель заказов РФ в сфере ВТС превышает $55 млрд, сообщил Путин. В числе партнеров - около ста стран мира.

По словам президента РФ, хороший импульс в этой сфере придало проведение в октябре прошлого года саммита Россия-Африка.

"С африканскими государствами подписаны новые контракты на общую сумму около 1 миллиарда долларов", - заявил президент.