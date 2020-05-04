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Президент Танзании закупит напиток из полыни против коронавируса

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Президент Танзании Джон Магуфули пообещал закупить на Мадагаскаре напиток на основе полыни, который, как считается, может вылечить больного коронавирусом, сообщила BBC News.

Представитль президента Танзании утверждает, что напиток тестрировали три недели менее чем на 20 людях. Он получил название Covid-Organics.

Новый тоник пользуется популярностью в африканских странах. Одну партию уже отгрузили в Гвинею-Биссау. Президент Мадагаскара сообщил, что специальный посол Экваториальной Гвинеи тоже взял с собой партию напитка. Тоник закупят в Конго.

Ранее президента Танзании критиковали за меры, которые он принимает для борьбы с эпидемией. Он призывал граждан собираться для молитв и откладывал ограничения, которые, по данным ВОЗ, привели к вспышке вируса.

Сейчас в Танзании зарегистрировано 480 случаев заражения коронавирусом.

Всемирная Организация Здравоохранения не рекомендовала лечиться полынным напитком и посоветовала не принимать без рекомендации врачей никаких лекарств для профилактики или лечения COVID-19.

Танзания Джон Магуфули коронавирус COVID-19 Мадагаскар

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