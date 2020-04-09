Следователи возбудили еще три уголовных дела о фейках про коронавирус

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Еще три уголовных дела возбуждено в России по фактам распространения ложной информации о пандемии коронавируса (ст.207.1 УК РФ), сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко в четверг "Интерфаксу".

По данным ведомства, в частности, в интернете были размещены публикации о массовом заражении российских военнослужащих в Сирии, "а также о якобы принятом решении органов власти о продлении срока самоизоляции до 12 месяцев и введении пропускного режима в Москве".

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