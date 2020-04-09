Процесс по делу "Седьмой студии", отложенный из-за COVID-19, возобновится 13 апреля

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Процесс по уголовному делу в отношении художественного руководителя "Гоголь-центра", режиссера Кирилла Серебренникова и других фигурантов так называемого дела "Седьмой студии" возобновится 13 апреля, сообщил "Интерфаксу" один из подсудимых, продюсер Алексей Малобродский.

"Судья Менделеева настаивает на том, чтобы, несмотря на режим изоляции, распоряжения президента, мэра (Москвы Сергея Собянина - ИФ) и Верховного суда, заседание состоялось 13 апреля в 11:00", - сказал Малобродский агентству в четверг.

Как отмечается в сообщении суда, которое получили участники процесса, "рассмотрение дела (...) состоится, разрешено нахождение в здании суда и в процессе в резиновых перчатках и масках, все усиленные санитарно-эпидемиологические меры в помещении суда надлежащим образом соблюдаются, в зале судебного заседания работает бактерицидная лампа".

Последнее заседание по делу состоялось 19 марта, после чего процесс был отложен в связи с ограничениями в работе судов в условиях распространения коронавируса, введенными Верховным судом России.

Дело "Седьмой студии"

Фигурантам дела "Седьмой студии" вменяется хищение 133 млн бюджетных рублей, выделенных в 2011-2014 годах основанной Серебренниковым одноименной автономной некоммерческой организации (АНО) на реализацию проекта по популяризации и развитию современного искусства "Платформа" (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Расследование основного дела в 2018 году было завершено - с октября оно находилось на рассмотрении Мещанского суда. На скамье подсудимых оказались четыре человека: Серебренников, Алексей Малобродский - бывший генпродюсер "Седьмой студии" и экс-директор "Гоголь-центра", экс-руководитель департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России, директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум, а также бывший генеральный директор АНО и экс-директор ярославского театра им. Волкова Юрий Итин. Никто из них свою вину не признает.

После получения результатов проведенной по постановлению суда финансово-экономической, оценочной, искусствоведческой экспертизы в сентябре 2019 года суд вернул дело в прокуратуру, которая, однако, не согласилась с таким решением и оспорила его в апелляционной инстанции. В результате Мосгорсуд направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции в ином составе, которое началось 1 ноября.

Как сообщалось, согласно выводам экспертизы, сумма затрат на проект "Платформа" Серебренникова существенно превышала сумму его госфинансирования.

В декабре 2019 года - на втором процессе - гособвинение попросило суд назначить еще одну, аналогичную экспертизу, сославшись на то, что предыдущая была проведена с участием "предвзятых экспертов". При этом исключить предыдущую экспертизу из дела, как о том просили прокуроры, суд отказался.

В настоящее время новая экспертиза по делу завершена, однако ее результаты в процессе официально пока не оглашались.

Дело экс-главбуха "Седьмой студии" Нины Масляевой, которой предъявлено такое же обвинение, как и ее бывшим коллегам, в начале 2018 года было выделено в отдельное производство, поскольку она единственная признала вину и заключила сделку со следствием.

В прошлом году ее дело также было сначала возвращено судом в прокуратуру, а потом направлено апелляционной инстанцией на новое рассмотрение. При этом новый суд отказался рассмотреть дело Масляевой в особом порядке - без исследования доказательств, усомнившись в выполнении подсудимой всех условий "сделки".