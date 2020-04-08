Российским судам продлили карантинные ограничения до конца апреля

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Верховный суд России продлил ограничения в работе судов из-за коронавируса до 30 апреля, сообщили в пресс-службе ВС. На этот срок президент Владимир Путин ранее продлил режим нерабочих дней в стране.

Ограничения для судов связаны с рассмотрением несрочных дел и закрытием доступа для посетителей. Ранее эти меры были введены с 19 марта по 10 апреля.

8 апреля президиумы ВС и Совет судей рекомендовали судам рассматривать категории дел безотлагательного характера в порядке приказного, упрощенного производства.

Речь идет о в том числе о решении вопросов об избрании, продлении, отмене или изменении меры пресечения, о защите интересов несовершеннолетнего или лица, признанного в установленном порядке недееспособным и об отказов представителей больного от медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни.

Судам также разрешили самостоятельно принимать решения о рассмотрении дел с учетом обстоятельств дела, мнений учатсников процесса и режима, введенного в конкретном регионе из-за пандемии. При наличии технической возможности им рекомендовали проводить заседания по видеоконференцсвязи.

Всем судьям и работникам аппаратов судов предписывается соблюдать самоизоляцию при малейших признаках заболевания.

ВС также сохранил рекомендацию не пускать в суды лиц, не являющихся участниками судебных процессов, и запретил судьям вести личный прием граждан. Посетители должны подавать документы только через электронные интернет-приемные судов или почтой.

Сообщалось, что в связи с ограничениями на передвижение, которые регионы ввели в условиях пандемии, адвокаты не попали в перечень профессий, получивших право неограниченных перемещений. 7 апреля Минюст призвал губернаторов не мешать адвокатам и нотариусам работать и признать их удостоверения достаточным пропуском для выхода из дома.