Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:52Заразились
на 08.04В России 8 672+1 175В мире 1 426 096+81 048

Российским судам продлили карантинные ограничения до конца апреля

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Верховный суд России продлил ограничения в работе судов из-за коронавируса до 30 апреля, сообщили в пресс-службе ВС. На этот срок президент Владимир Путин ранее продлил режим нерабочих дней в стране.

Пандемия коронавируса

Ограничения для судов связаны с рассмотрением несрочных дел и закрытием доступа для посетителей. Ранее эти меры были введены с 19 марта по 10 апреля.

8 апреля президиумы ВС и Совет судей рекомендовали судам рассматривать категории дел безотлагательного характера в порядке приказного, упрощенного производства.

Речь идет о в том числе о решении вопросов об избрании, продлении, отмене или изменении меры пресечения, о защите интересов несовершеннолетнего или лица, признанного в установленном порядке недееспособным и об отказов представителей больного от медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни.

Судам также разрешили самостоятельно принимать решения о рассмотрении дел с учетом обстоятельств дела, мнений учатсников процесса и режима, введенного в конкретном регионе из-за пандемии. При наличии технической возможности им рекомендовали проводить заседания по видеоконференцсвязи.

Всем судьям и работникам аппаратов судов предписывается соблюдать самоизоляцию при малейших признаках заболевания.

ВС также сохранил рекомендацию не пускать в суды лиц, не являющихся участниками судебных процессов, и запретил судьям вести личный прием граждан. Посетители должны подавать документы только через электронные интернет-приемные судов или почтой.

Сообщалось, что в связи с ограничениями на передвижение, которые регионы ввели в условиях пандемии, адвокаты не попали в перечень профессий, получивших право неограниченных перемещений. 7 апреля Минюст призвал губернаторов не мешать адвокатам и нотариусам работать и признать их удостоверения достаточным пропуском для выхода из дома.

Москва в режиме самоизоляции

16
С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.Жителей города обязывают соблюдать на улицах, в магазинах, на транспорте и в других общественных местах социальную дистанцию не менее 1,5 метров. Исключение - поездки на такси.Покидать квартиру можно только для обращения за экстренной медицинской помощью и в случае иной прямой угрозы жизни и здоровью, обязательных поездок на работу, покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгула домашних животных на расстоянии не дальше ста метров от дома и выноса мусора.Мэр Москвы заявил, что в течение недели в столице заработает умная система контроля за соблюдением самоизоляции и установленных правил перемещения граждан. "Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль", - пообещал мэр.Введенный 30 марта режим обязательной самоизоляции для всех москвичей будет действовать до 14 апреля, заявили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю ситуации с коронавирусом.Большинство москвичей решили остаться дома в первый день объявленной властями "всеобщей самоизоляции": опустели не только улицы, но и магазиныТем временем в России зарегистрировано свыше 300 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки, общее число диагнозов в стране достигло 1836, сообщает оперативный штаб.Москва не просто ограничила массовые мероприятия в парках, но и закрыла крупнейшие из них, в частности, ЦПКИО имени Горького, парк Сокольники, парк "Зарядье" и ВДНХ.В столице и Московской области с 28 марта закрыты не только рестораны и кафе, но и магазины (за исключением тех, что торгуют продовольственными товарами и товарами первой необходимости), а также парикмахерские, салоны красоты, бани и солярииВ четверг президент России Владимир Путин выступил с телеобращением. Он объявил нерабочими дни с 30 марта по 5 апреля с сохранением заработной платы, отметив, что эта мера должна сдержать распространение коронавируса в России.Российские школьники уже ушли на каникулы до 12 апреля, а вузы страны перешли на дистанционное обучениеБолее четверти случаев инфицирования COVID-19 в РФ - контактные, заявила глава Роспотребнадзора Анна ПоповаГлава российского правительства Михаил Мишустин призвал глав субъектов РФ проработать введение карантинов, подобных введенному в МосквеВ ближайшие дни покидать место проживания можно будет только по специальным пропускам.Указ мэра Москвы Сергея Собянина не ограничивает передвижение автомобилей в столице, разъяснил оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. "Ограничение движения личного и служебного, специального и общественного автотранспорта указом не предусмотрено", - говорится в сообщении штаба.Власти Московской области также приняли решение ограничить выход жителей из своих домов
С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.
Верховный суд Совет судей коронавирус Минюст

Новости по теме

Новости

Путин призвал россиян выдержать испытания самоизоляции, так как "выбора сейчас нет"

Путин поручил автоматически продлять срок действия паспортов и водительских прав

Путин обещал работающим с больными COVID-19 медикам ежемесячные доплаты

Путин обещал работающим с больными COVID-19 медикам ежемесячные доплаты

Эксперт предрек потерю работы 20-25 млн россиян в случае продления режима самоизоляции

Эксперт предрек потерю работы 20-25 млн россиян в случае продления режима самоизоляции

Психиатр сообщил о появлении у москвичей "ковидофобии"

Полицейские получили право составлять протоколы о нарушении КоАП Москвы

Полицейские получили право составлять протоколы о нарушении КоАП Москвы

Минсельхоз РФ предложил привлечь студентов и заключенных к посевной и сбору урожая

Минсельхоз РФ предложил привлечь студентов и заключенных к посевной и сбору урожая

Ростуризм посоветовал россиянам переносить оплаченные туры

Замглавы Минпромторга Овсянников исключен из "Единой России" за хамство

Песков связал с карантинными мерами вылет полупустого рейса из Нью-Йорка в Москву

Песков связал с карантинными мерами вылет полупустого рейса из Нью-Йорка в Москву
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');