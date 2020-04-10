Фигуранты дела "Седьмой студии" попросили суд отложить заседание на фоне коронавируса

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Фигуранты так называемого дела "Седьмой студии" попросили Мещанский суд Москвы отложить процесс из-за риска для участников процесса в связи с распространением коронавируса, заявил "Интерфаксу" адвокат режиссера Кирилла Серебренникова Дмитрий Харитонов.

"Мы, все подсудимые и все защитники, сегодня заявили ходатайство об отложении судебного разбирательства до момента снятия ограничений в связи с коронавирусом. Если дело Серебренникова такое же, как и все остальные, то оно должно быть отложено. Мы попросили отложить рассмотрение по меньшей мере до 10 мая", - сказал Харитонов агентству в пятницу.

Накануне один из фигурантов дела, продюсер Алексей Малобродский сообщил "Интерфаксу", что суд принял решение провести назначенное на 13 апреля заседание, несмотря на ограничения, введенные властями из-за угрозы распространения коронавируса.

Как отмечается в сообщении суда, которое получили участники процесса, "рассмотрение дела (...) состоится, разрешено нахождение в здании суда и в процессе в резиновых перчатках и масках, все усиленные санитарно-эпидемиологические меры в помещении суда надлежащим образом соблюдаются, в зале судебного заседания работает бактерицидная лампа".

Вместе с тем, сторона защиты считает, что дело "Седьмой студии" нельзя считать неотложным для рассмотрения и что "нет никаких оснований рисковать здоровьем участников, в том числе судьи и прокурора".

"Мы основываемся на том, что президент объявил нерабочие дни, на том, что режим самоизоляции введен в Москве мэром, на том, что есть рекомендация Верховного суда слушать только те дела, которые являются неотложными. И, на наш взгляд, дело Серебренникова никаким неотложным не является, поскольку рассматривается в суде уже больше двух лет, а с момента начала самого дела прошло уже почти три года", - сказал адвокат.

По его словам, "нет никакой необходимости слушать дело, тем более, что продолжение связано с вызовом и экспертов, и следователей, и других свидетелей".

"Если же это дело какое-то необычное, то тогда суд может принять решение, чтобы продолжить его слушание. Единственное - нам бы хотелось знать, в чем необычность этого дела и что может сейчас заставить рисковать здоровьем всех участников судебного процесса, а это ни много ни мало 12-13 человек, не считая тех, кто будет вызван в качестве свидетелей", - подчеркнул Харитонов.

Адвокат также отметил, что судебное разбирательство должно быть открытым, а не фактически закрытым, как предполагается в текущей ситуации. "И нам бы очень хотелось, чтобы и пресса, и общественность услышала - не в нашем пересказе, а в виде прямой речи в зале суда - то, что будут говорить следователи, которых свидетели обвиняли в применении к ним психологического воздействия, а также эксперты", - заключил Харитонов.

Перерыв из-за коронавируса

Как сообщалось, последнее заседание по делу "Седьмой студии" состоялось 19 марта, после чего процесс был отложен в связи с ограничениями в работе судов в условиях распространения коронавируса, введенными Верховным судом России. Слушатели и журналисты на предстоящее заседание 13 апреля попасть не смогут, поскольку в столичные суды ограничен доступ лиц, не участвующих в процессе.

Фигурантам дела "Седьмой студии" вменяется хищение 133 млн бюджетных рублей, выделенных в 2011-2014 годах основанной Серебренниковым одноименной автономной некоммерческой организации на реализацию проекта по популяризации и развитию современного искусства "Платформа" (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Расследование основного дела в 2018 году было завершено - с октября оно находилось на рассмотрении Мещанского суда. На скамье подсудимых оказались четыре человека: Серебренников, Малобродский - бывший генпродюсер "Седьмой студии" и экс-директор "Гоголь-центра", экс-руководитель департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России, директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум, а также бывший генеральный директор АНО и экс-директор ярославского театра им. Волкова Юрий Итин. Никто из них свою вину не признает.

В сентябре 2019 года суд вернул дело в прокуратуру, которая, однако, не согласилась с таким решением и оспорила его в апелляционной инстанции. В результате Мосгорсуд направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции в ином составе, которое началось 1 ноября.